【異動股】李玟錄音事件持續發酵　中國好聲音母企星空華文兩日累跌近五成　浙江廣電：將調查核實

▲ 【異動股】李玟錄音事件持續發酵 中國好聲音母企星空華文並未止跌 浙江廣電：將調查核實

一段由樂壇天后李玟（Coco）生前講述參與中國好聲音時遇到不公平待遇的錄音日前曝光，引起關注。雖然中國好聲音節目組及浙江廣電集團均作出回應，不過，中國好聲音母企星空華文 （06698） 股價未能止跌，繼周五挫23.4%後，今（21日）再下跌近三成，低見67.05元，兩日累跌近46%。

中國好聲音節目組及浙江廣電集團先後回應該段錄音。浙江廣電集團官網於昨日發布了一則題為《致<中國好聲音>觀眾和網友》的文章。浙江廣電在文章中表示，「近日，浙江廣電集團關注到廣大觀眾和網友對《中國好聲音》節目提出了許多意見和建議。公司會認真傾聽吸收，督促節目製作方努力改進工作，並對大家一直以來的支持表示感謝」。

在文章中，浙江廣電承認，公司清醒地看到，《中國好聲音》節目也不斷遇到一些問題，離大家的期待還有差距。浙江衛視有責任有義務加強節目監管，履行好播出平台職責。同時，督促節目製作方上海燦星文化傳媒股份有限公司認真聽取大家意見，在節目製作中切實維護公平公正，讓每一位參與者都得到尊重。針對大家關心的問題，浙江廣電集團將以負責任的態度進一步調查核實，並真誠歡迎廣大觀眾和網友監督。

網傳李玟9分鐘錄音斥遭節目組侮辱 節目組：錄音經惡意剪輯

日前中國好聲音節目組於官方微博回應稱，近日，部分自媒體賬號在網絡平台散佈經惡意剪輯的錄音「李玟生前控訴2022中國好聲音」，是對逝者的不尊重，也嚴重損害節目形象，我方表示強烈譴責。

中國好聲音指，作為2022中國好聲音的導師，李玟全身心投入工作，期間曾有的誤會經溝通當即已消除，表示出於對逝者的尊重，不再對此事過多解釋。

近日流傳出一段9分鐘錄音，內容關於腳傷在身的李玟，無法獨自站立太久，本已協商好由參賽者王澤鵬傍着她，不過導演臨時把澤鵬使走，令她最後跌倒。她邊哭邊說，「有人想到我的感受嗎？28年做一個歌手，站在台上被人侮辱，這個叫侮辱、被欺負！」

【元宇宙】星空華文夥NFKings 8月推《中國好聲音》元宇宙應用APP「Sing！Meta耀音」 何猷君：未曾參與星空華文的綜藝、唯有加入他們

責任編輯︰梁浩碩