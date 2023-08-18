▲ 【異動股】李玟生前控訴中國好聲音錄音流出 母企星空華文半日挫逾兩成

一段由樂壇天后李玟（Coco）生前講述參與中國好聲音時遇到不公平待遇的錄音日前曝光，引起關注。中國好聲音母企星空華文 （06698） 股價下挫，半日挫逾23%，報94.95元，成交2329萬元。

中國好聲音節目組於官方微博回應稱，近日，部分自媒體賬號在網絡平台散佈經惡意剪輯的錄音「李玟生前控訴2022中國好聲音」，是對逝者的不尊重，也嚴重損害節目形象，我方表示強烈譴責。

中國好聲音指，作為2022中國好聲音的導師，李玟全身心投入工作，期間曾有的誤會經溝通當即已消除，表示出於對逝者的尊重，不再對此事過多解釋。

近日流傳出一段9分鐘錄音，內容關於腳傷在身的李玟，無法獨自站立太久，本已協商好由參賽者王澤鵬傍着她，不過導演臨時把澤鋒使走，令她最後跌倒。她邊哭邊說，「有人想到我的感受嗎？28年做一個歌手，站在台上被人侮辱，這個叫侮辱、被欺負！」

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責任編輯︰梁浩碩