  • 28°C
香港時間 : 2023818日 (週五) 13:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】降價未扭轉消費頽勢 萬洲國際美國業務拖累業績

股樓投資 12:42 2023/08/18

分享：

分享：

興證國際指出，萬洲國際（00288）上半年營收按年下降2.1%，主要由於在美國地區，公司施行降價策略未改變消費者需求疲軟趨勢，肉製品業務收入按年跌10.9%，此外，公司因成本管控關閉了於美國加州的加工設施，美國及墨西哥地區豬肉銷量減少2.6%。

 

【同場加映】溫股知新：負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

溫股知新
【溫股知新】負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

期內，萬洲的經營利潤按年下跌47.2%，在生物公允價值調整後，純利減少44.7%，純利率3.2%，按年跌2.46個百分點，主要又因美國及墨西哥地區豬肉分部虧損。在美國及墨西哥地區，因上半年美國生豬養殖成本高昂且需求疲軟，豬肉業務虧損4.95億美元。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

該行認為，未來萬洲將持續推出新產品及發展新渠道來促進產品結構轉型，增加對自動化及信息化生產的投資，以提高營運效率，利用自身全球部署的優勢更好地調配資源，創造協同效應，並進一步優化產業價值鏈，現價對應市場預測估值約為5.33倍市盈率。

【同場加映】青姐話：經濟停滯躺平 港股頹廢已成

青姐話
【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛

開啟hket App，閱讀全文
純利率 市盈率 萬洲國際（00288） 港股 中國

下一篇文章

【人仔點睇】市場急切期待逆周期調控 情緒變化主導人民幣走勢
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【著數優惠】買出前一丁送咒術迴戰聯乘產品 收藏卡+角色模型+限量宿儺之指筷子
【著數優惠】買出前一丁送咒術迴戰聯乘產品 收藏卡+角色模型+限量宿儺之指筷子
【C.E.O.財策精英】宏利助理財富管理總監崔凱健 憑運動員韌力迎難而上 成就逆市下COT佳績
【C.E.O.財策精英】宏利助理財富管理總監崔凱健 憑運動員韌力迎難而上 成就逆市下COT佳績
【澳洲working holiday 】港人專享澳洲working holiday 放寬年齡至35歲 不限工種要求 持BNO可居留3年
【澳洲working holiday 】港人專享澳洲working holiday 放寬年齡至35歲 不限工種要求 持BNO可居留3年
【玄人‧峰語@iM網欄】萬事講時機 「慢」不一定是壞事
【玄人‧峰語@iM網欄】萬事講時機 「慢」不一定是壞事
【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款