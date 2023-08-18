【券商點睇】降價未扭轉消費頽勢 萬洲國際美國業務拖累業績

興證國際指出，萬洲國際（00288）上半年營收按年下降2.1%，主要由於在美國地區，公司施行降價策略未改變消費者需求疲軟趨勢，肉製品業務收入按年跌10.9%，此外，公司因成本管控關閉了於美國加州的加工設施，美國及墨西哥地區豬肉銷量減少2.6%。

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期內，萬洲的經營利潤按年下跌47.2%，在生物公允價值調整後，純利減少44.7%，純利率3.2%，按年跌2.46個百分點，主要又因美國及墨西哥地區豬肉分部虧損。在美國及墨西哥地區，因上半年美國生豬養殖成本高昂且需求疲軟，豬肉業務虧損4.95億美元。

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該行認為，未來萬洲將持續推出新產品及發展新渠道來促進產品結構轉型，增加對自動化及信息化生產的投資，以提高營運效率，利用自身全球部署的優勢更好地調配資源，創造協同效應，並進一步優化產業價值鏈，現價對應市場預測估值約為5.33倍市盈率。

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責任編輯：林衛