【人仔點睇】市場急切期待逆周期調控 情緒變化主導人民幣走勢

人民幣滙價一度跌破7.3關口，拖累股市疲軟，並引發市場討論，內地媒體也發表文章，以穩定軍心。《證券時報》文章指出，影響其滙率走勢的因素是較為複雜的，既有突發事件、市場情緒等短期因素，亦受經濟基本面、國際收支等長期因素左右。相比之下，最近人民幣轉跌，短期因素扮演了絕對重要的角色，其中又以美元指數和市場情緒的變化最為明顯。

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文章認為，人民幣加速貶值節奏，與部分7月經濟金融數據指向經濟修復動能趨弱、逆周期調控政策出台的速度和力度不及市場預期，以及房企等領域風險事件衝擊有關，這些都會影響市場情緒和信心，進而反映在股滙共振下跌。

短期看，人民幣仍存一定貶值壓力，如美國聯儲局會議紀錄暗示年內繼續加息的概率較大，美滙指數短期內有較強支撐，加上國內降息，中美利差可能會進一步擴闊，使得人民幣維持在偏弱區間，但偏弱的幅度則會受到市場情緒和信心的影響。

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文章提及，當前環境下，改變市場情緒和信心，離不開政策以超預期力度盡快回應市場關切的問題，《2023年第二季度中國貨幣政策執行報告》日前提出堅決防範彙率超調風險，國務院第二次全體會議強調「推進重點領域實質性化險」，期待逆周期調控已是「時不我待」。

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責任編輯：林衛