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【業績｜ 高息電訊股】中信國際電訊中期盈利升26%　派息6仙

股市 12:37 2023/08/18

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【業績｜ 高息電訊股】中信國際電訊中期盈利升26%　派息6仙

中信國際電訊 （01883） 公布，截至6月底止中期股東應佔溢利7.21億元，按年上升26.%，如不計投資物業重估因素，比上年同期增長26.3%。集團中期息維持派6仙。

期內，集團收入53.26億元，按年增長7.01%，其中主營電信服務收入為46.90億元，比上年同期增長6.8%。銷售移動電話手機及設備收入按年增加8.9%至港幣6.4億元。

中信國際電訊表示，至6月底，澳門電訊整體移動市場佔有率達47.5%，比2022年末提升1.8個百分點，約62.4萬戶；其中5G用戶約31.6萬，5G市場佔有率達78.9%，穩居市場首位。

想知更多高息股消息？可留意【高息股】專頁

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【ET財智Talk】印度股市增長強勁 總市值超英法 滙豐私銀何偉華分析環球股票市場值博機會

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編輯：姚卓然

港股 編輯 澳門 5G 電訊 中信國際電訊（01883）
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