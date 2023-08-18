【女子世界盃2023】英政府撐暫放寬酒令 決賽日提前賣酒

2023年女子世界盃決賽將在下周日（20日）舉行，新屆冠軍將在西班牙及英格蘭之間產生。英國政府日前表示，鼓勵各地地方政府在當日暫時放寬賣酒限制，提前在決賽前允許酒吧開始賣酒。

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地方發展、房屋及社區大臣高文浩（Michael Gove）表示，全英已準備在周日為英格蘭女足打氣，迎接當地繼1966年男子世界盃決賽後另一場史上重要足球賽事。

因此，高文浩促請地方議會幫助各地酒吧在當日賽前提前營業，讓球迷及民眾可能在決賽前「熱身」，好好為今次特別時刻享受一杯。

根據英國啤酒及酒吧協會（British Beer & Pub Association），當地酒吧可以販賣酒精飲品的時間取決於牌照種類，多數酒吧不能在早上11時前賣酒，部分更是直至中午過後才允許販賣。

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個人經營酒吧可以透過申請「臨時活動通知」（temporary event notice，TEN）更動賣酒時間，但申請處理需時5日，即酒吧需於上周五（11日）前已提交。

政府發聲明表示，隨更多酒吧申請短暫延長賣酒時間，呼籲各地方政府盡力提供協助，及時處理更多延長申請。

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責任編輯：吳漢培