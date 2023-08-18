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【國情點睇】收入下降才不願消費 官媒反駁中國步入低欲望社會

股樓投資 12:36 2023/08/18

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中國經濟疲弱，青年失業率高企，兼且消費復甦遠不及預期，不時有人以日本「失落30年」、「低欲望社會」相提並論。國內《經濟日報》發表文章反駁中國滑向「低欲望社會」的結論不嚴謹，甚至是誇大其詞。

 

【同場加映】溫股知新：負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

溫股知新
【溫股知新】負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

文章表示：「民眾在經濟波動中收入有所下降，是人們不願消費不敢消費的主要原因。人們不是沒有消費欲望，而是收入的限制壓抑了消費需求。隨着中國經濟加快恢復，在居民收入增加與擴大消費政策的疊加效應下，市場預期將逐步穩定向好，『低欲望』的標簽將被旺盛的消費需求所湮沒。」

文中提及，正如有專家分析指出，中國並未滑向「低欲望社會」，主要原因是人均收入水平還低於發達國家，人們不是沒有消費欲望，而是因為收入的限制壓抑了消費需求。這樣的判斷是符合當前中國發展實際的。不過，對於中國老齡化社會發展中的一些「低欲望」苗頭，還是要加以積極關注。

【延伸閱讀】中特估：大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股，請按【見下頁

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此外，近期發布的消費數據，也不支持「低欲望社會」的提法。首7個月，中國服務消費、網上零售等呈現出快速增長態勢，其中交通、文娛、餐飲等服務消費快速增長，實物商品網上零售額對社會消費品零售總額增長貢獻率連續4個月提升，7月份電影票房收入按月增長1.1倍，表明中國經濟加快恢復，就業將得到有效改善。

【同場加映】青姐話：經濟停滯躺平 港股頹廢已成

青姐話
【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

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責任編輯：林衛

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社會消費品零售總額 失業率 經濟 中國

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