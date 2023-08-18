【業績︱啤酒股】潤啤中期多賺22%　中期息増近23%至0.287元人幣　趙春武調任為總裁

▲ 【業績︳啤酒股】潤啤中期多賺22% 中期息増近23%至0.287元人幣

華潤啤酒 （00291） 公布中期業績。潤啤半年公司股東應佔溢利46.5億元（人民幣，下同），按年增長22.3%，每股基本盈利1.43元，派每股中期息0.287元，按年增加22.6%。另外，集團亦公布人事變動，當中，趙春武從副總裁調任為總裁，今日起生效。

期內，集團營業額238.7億元，按年增長13.6%。啤酒業務方面，啤酒上半年平均銷售價格按年升4.4%。整體啤酒銷量按年升4.4%至約65.7億升，次高檔及以上啤酒銷量升26.4%至14.4億升，產品結構持續提升。其中，「喜力®」品牌銷量錄得近60%增長。

啤酒業務毛利按年升16.6%，毛利率較去年同期升2.9個百分點至45.2%，盈利能力進一步提升。

白酒業務方面，集團已於上半年完成貴州金沙股權轉讓的交割。白酒業務營業額及未計利息及稅項前盈利分別為9.8億元及7100萬元。如剔除因收購貴州金沙所產生的無形資產攤銷的影響，未計利息及稅項前盈利為近4億元。

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責任編輯︰梁浩碩