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【業績︱啤酒股】潤啤中期多賺22%　中期息増近23%至0.287元人幣　主席侯孝海：7月份銷售倒退（第二版）

股市 16:05 2023/08/18

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【業績︳啤酒股】潤啤中期多賺22%　中期息増近23%至0.287元人幣

華潤啤酒 （00291） 公布中期業績。潤啤半年公司股東應佔溢利46.5億元（人民幣，下同），按年增長22.3%，每股基本盈利1.43元，派每股中期息0.287元，按年增加22.6%。集團執行董事及董事會主席侯孝海坦言，中國消費疲弱，7月份銷售更錄倒退，而8月份的壓力仍較大，但未有價格壓力，相信直到第四季銷售走弱的情況會得到緩解。

另外，集團亦宣布人事變動，當中，趙春武從副總裁調任為總裁，今日起生效。不過，他身上有其他工作，未能出席業績記者會。

潤啤周五（18日）中午公布業績後，股價挫跌2.6%，報45.85港元。

期內，集團營業額238.7億元，按年增長13.6%。啤酒業務方面，啤酒上半年平均銷售價格按年升4.4%。整體啤酒銷量按年升4.4%至約65.7億升，次高檔及以上啤酒銷量升26.4%至14.4億升，產品結構持續提升。其中，「喜力」品牌銷量錄得近60%增長。侯孝海表示，即使面對7、8月銷售走弱，但仍預期下半年有雙位數增長，並有望整體銷量於今、明年成為銷量第一。

至於啤酒業務毛利按年升16.6%，毛利率較去年同期升2.9個百分點至45.2%，盈利能力進一步提升。成本方面，侯孝海指出，成本上升最快的時段經已過去，相信成本會有單位數字的下降。

今次是集團首次披露白酒業務情況，集團已於上半年完成貴州金沙股權轉讓的交割。白酒業務營業額及未計利息及稅項前盈利分別為9.8億元及7100萬元。如剔除因收購貴州金沙所產生的無形資產攤銷的影響，未計利息及稅項前盈利為3.95億元。

侯孝海提到，白酒行業進入深度調整，高端消費存在阻力，對價格亦有壓力。不過，認為金沙的發展超預期，下半年在品牌重塑後，預料動力會出現。他補充，集團會持續物色行業標的，可是，目前先採取緊慎的態度、將金沙品牌做大做好，並會向各名酒酒廠取經學習。

（第二版加入業績會內容）

相關文章：

【業績｜啤酒股】百威亞太跌3%　上半年溢利倒退8%、不派中期息　CEO：料夏季銷情向好（第二版）

【啤酒股】中期純利按年增長近10倍 生力啤曾升逾34% 創近1年高

責任編輯︰梁浩碩、姚卓然

ET財智Talk
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港股 華潤啤酒（00291）
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