「前海粵港澳台青年創新創業大賽」（香港賽區）現正接受報名 優勝項目可獲豐富獎金及落戶前海

▲ (左起) 香港青年協會總幹事徐小曼、前海服務集團總經理郭起宏、全國政協委員何永昌、中聯辦青年工作部部長張志華博士、民政及青年事務局常任秘書長林雪麗、前海管理局港澳服務處副處長侯靜、以及香港青年協會義務司庫廖於勤擔任主禮團嘉賓，並呼籲青年踴躍報名。

為加強粵港澳台四地青年交流合作，並鼓勵本地初創人才立足粵港澳大灣區，面向世界，實踐創業夢，香港青年協會今日（17日）舉行最新一屆「前海粵港澳台青年創新創業大賽」（香港賽區）的啟動儀式。比賽即日起接受報名，截止日期為9月7日下午5時。詳情可瀏覽網站sic.hkfyg.org.hk/qianhaihk。

民政及青年事務局常任秘書長林雪麗、中聯辦青年工作部部長張志華博士、前海管理局港澳服務處副處長侯靜、前海服務集團總經理郭起宏、全國政協委員何永昌、香港青年協會義務司庫廖於勤及總幹事徐小曼擔任主禮團嘉賓，並呼籲青年踴躍報名。

▲ 香港青年協會總幹事徐小曼表示，感謝前海管理局的信任，與前海服務集團承辦今年比賽。青協一直鼓勵青年創業力求創新、把握先機，裝備個人多元技能，融入國家發展大局。

香港青年協會總幹事徐小曼表示，感謝前海管理局的信任，與前海服務集團承辦今年比賽。青協「社會創新及青年創業部」一直鼓勵青年創業力求創新、把握先機，裝備個人多元技能，融入國家發展大局。她指出，兩地自今年全面恢復通關以來，青年冀在大灣區創業和交流的需求十分殷切，而深圳前海近年大力推動香港企業及創業人才前往當地發展，推出各項便利措施，相信能吸引更多人才匯聚前海深港青年夢工場。

▲ 中聯辦青年工作部部長張志華博士鼓勵香港青年要勇於爭當創新創業的生力軍，積極投身大灣區建設，融入國家發展大局。 中聯辦青年工作部致力做好「超級聯絡人」，為青年發展做好服務。

同日會場舉辦「前海支持香港青年發展政策推介會」，由前海服務集團介紹《深圳市前海深港現代服務業合作區管理局關於支持港澳青年在前海就業創業發展的十二條措施》（簡稱《十二條措施》），措施包括創業獎勵最高100萬元人民幣，就業補貼每月最高5,000元，每月租房補貼1,000元、生活補貼1,500元等。該措施於7月20日起實施，有效期3年。

「前海粵港澳台青年創新創業大賽」自2016年起，由前海管理局聯合深圳市港澳辦、深圳市委台辦、香港中聯辦、澳門中聯辦、澳門特區政府經濟局、深港產學研基地、深圳廣電集團等多家單位共同舉辦；香港賽區賽事由前海服務集團與香港青年協會承辦，並得到數碼港、香港科技園、多間大專院校及工商機構支持，為青年提供培訓及實地考察機會，並會舉行創客特訓營。

▲ 民政及青年事務局常任秘書長林雪麗

本次大賽旨在發掘具有創新能力和高成長潛力，主要從事高新技術產品研發、製造、生產及服務等方面的企業，在大灣區實現創業夢想。比賽組別分為企業成長組和初創團隊組，經遴選的40個入圍項目可同時參加香港賽區及前海的賽事，爭奪大獎。

香港賽區決賽將於每組選出金獎一名，各獲獎金10萬元人民幣；銀獎兩名，各獲8萬元人民幣；銅獎三名，各獲5萬元人民幣；合共選出12個優秀項目，得獎後半年內須於前海合作區註冊成立企業；至於前海的賽事，晉級半決賽的團隊可與創業導師進行一對一業務諮詢，而總決賽同樣是選出12個優秀項目，獎項及獎金更高達40萬元人民幣，並可直接入駐前海夢工場中區、北區孵化。

香港青年協會「社會創新及青年創業部」一直致力發掘及培育創業人才，多年來為有意創業的青年提供創業教育、財務支援及多元化服務，實踐創業理想。青協於2014年與前海管理局、深圳市青年聯合會共同構建「前海深港青年夢工場」，孕育優秀的青年創業家，尋找機遇及拓展人脈網絡，全面推進深港合作，貢獻社會及國家。

▲ 前海管理局港澳服務處副處長侯靜表示，堅持「依託香港、服務內地、面向世界」，努力為港澳台青年搭建舞台、提供機遇。

(特約)