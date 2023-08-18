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【業績｜內房】龍湖上半年核心溢利升0.6%　中期息派0.32元人幣　在手現金達724億元人幣

股市 12:09 2023/08/18

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【業績｜內房】龍湖上半年核心溢利升0.6%　中期息派0.32元人幣　在手現金達724億元人幣

龍湖 （00960） 上半年營業額按年跌34.6%至620.4億元（人民幣‧下同），溢利按年7.7%至80.6億元，核心溢利按年增長0.6%至65.9億元。集團宣布派發中期股息每股0.32元，而去年同期派0.33元。

龍湖是「絕無僅有」仍錄得盈利升幅的內房。龍湖主席陳序平表示，三年前， 集團就提出降負債的管理策略，現階段，龍湖的整體債務規模穩中有降，結構持續優化，外債佔比持續壓降，提前鋪排高比例（97%）的掉期以全面對沖外匯波動的風險。集團始終將安全性放於一切發展的首位，以戰略定力和餘量思維應對週期的不確定性。

期內，龍湖綜合借貸總額為2,070.9億元，平均借貸成本為年利率4.26%；平均貸款年限為7.19年。淨負債率（負債淨額除以權益總額）為57.2%，在手現金為人民幣724.3億元。

斥250億元買地　料下半年竣工達1360萬平方米

上半年，集團合同銷售額為985.2億元，對應銷售總建築面積為579.9萬平方米。其中，開發業務營業額為498.7億元，交付物業總建築面積為383.2萬平方米，開發業務結算毛利率為14.3%。

土地儲備方面，至6月底，集團的土地儲備合計5,489萬平方米，權益面積為3,816萬平方米，平均成本為每平方米5,027元，為當期簽約單價的29.6%，而上半年新增收購土地儲備總建築面積為257萬平方米，權益面積為184萬平方米，平均權益收購成本為每平方米9,744元。換言之，集團上半年斥約250億元買地。

展望未來，龍湖（包括合營及聯營企業）於上半年竣工的物業總建築面積約540萬平方米，計劃於2023年竣工的物業總面積約1,900萬平方米，其中大部分將集中於下半年，而項目工程進度和銷售進度正常。這即意味下半年竣工總面積達1360萬平方米。

同時，商場方面，約6座天街將於下半年在北京、上海、重慶等城市開業。長租公寓已在北京、上海、深圳、杭州、成都、南京、重慶等一線及二線城市開業運營。

ET財智Talk
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編輯：姚卓然

龍湖集團（00960） 港股
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