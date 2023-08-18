乘上亞運熱潮 杭州 ‧ 拱墅區 送出港人專享千萬消費券 每人可獲 ¥2,888 人⺠幣！

第19屆亞運會將於九月杭州舉行，為響應盛事，杭州 ‧ 拱墅現送上總值¥1,000萬人民幣「拱墅亞運文商旅消費券」，下載「美團 App」註冊及掃二維碼登記，港人有機會可享 ¥2,888人民幣禮包*！參與商戶多達五千間！囊括餐飲、不同類型的零售，以及酒店住宿服務！例如：杭州城中香格里拉大酒店、杭州JW萬豪酒店，杭州拱墅假日酒店等。希望大家親臨觀賞運河明珠風采之餘，更從經濟發展、文化氣息、吃喝玩樂三大角度，感受杭州 ‧ 拱墅區的魅力！



電競產業 推動新經濟發展



作為杭州的中心城區之一，拱墅區地處世界文化遺產大運河最南端，集中鎖定商貿金融、數碼經濟、體育運動等發展，當中以電競產業尤甚。作為全國首座專業電子競技場館，以及今屆亞運電競比賽場地，「杭州電競中心」已舉辦過王者榮耀等多場全國性賽事，吸引大量觀眾，帶動周邊餐飲、住宿等消費。

▲ 杭州電競中心主場館，場館以「星際漩渦」為設計理念。主場館中央位置設有可升降式四面屏幕，配合192個演藝燈，視覺效果相當震撼。

「杭州電競中心」共設4,500個座位，場館以「星際漩渦」為設計理念，外形酷似「星際戰艦」，主場館内部分為兩層，在正中央位置，更設有一個可升降式四面屏幕，配合192個演藝燈，視覺效果相當震撼。觀乎整個電競產業，後續帶來還有游戲設計、開發運營、賽事主辦、人才引育、IP 衍生等各環節。

除此之外，今屆亞運新增項目霹靂舞，也是拱墅區的重點發展體育運動！在七月剛舉行的「韻味杭州」2023 WDSF 亞洲霹靂舞錦標賽，便吸引來自14個國家（地區）運動員角逐亞洲霹靂舞者最高榮譽！以新世代產業，吸引大量年青人前往發展，連扣帶動整區各項經濟同步持續上揚！

文脈優勢 開發大運河國家文化公園

▲ 「橋⻄直街」，橋西歷史文化街區位於拱宸橋西側，沿運河西面而建，是大運河非物質遺產文化的集中地。

▲ 大運河國家文化公園

杭州 ‧ 拱墅區著力發揮大運河文脈優勢，第一站可前往「橋西直街」，保存晚清至民國時期古舊建築，同時是大運河非物質遺產文化的集中地。其中坐落街區的拱宸橋，更始建於明崇禎四年（1631年），連接運河兩岸，是杭州古橋中最高、最⻑的石拱橋。

▲ 「橋⻄直街」，橋西歷史文化街區位於拱宸橋西側，沿運河西面而建，是大運河非物質遺產文化的集中地。

▲ 「上塘古運河」，杭州歷史上第一條人工古運河，每逢晚上更會帶來融合戲劇、雜技、燈光、視覺藝術等元素的「七運十三景」多媒體表演。

緊接來到「上塘古運河」，杭州歷史上第一條人工古運河，每逢晚上更會帶來融合戲劇、雜技、燈光、視覺藝術等元素的「七運十三景」多媒體表演，重現上塘古運河的繁華，領略「人在船中坐，船在畫中游」的古情詩意，展現運河明珠風采。

▲ 拱墅區內的杭州半山國家森林公園，由半山、龍山、虎山三大 公園連通組成。

喜愛旅遊登山打卡的朋友，不妨前往拱墅區內的杭州半山國家森林公園。這裡由半山、龍山、虎山三大 公園連通組成，面積約 1,002 公頃，公園曾留下秦始皇、宋高宗、康熙等帝王踪迹。園内環境清幽，沿路都是綠樹灌木、清脆婉轉的鳥鳴，加上曲折綿延的步道，貫穿不同登山景點，漫步其中，猶如置身於大片森林内。現代科技之城與大自然迷人林景只隔一步之遙！



夜市美食街 食買玩盡情享受



想要體驗當地生活，就要到武林夜市一趟！匯集中國各地特色美食，包括東北烤涼麵，夾集冰火雙重口感；武林拇指煎包，一口爆汁鮮味！食飽後，可直落探索武林攤檔市集，選購一系列特色手工藝品，將杭州 ‧ 拱墅文藝氣息當手信帶走！

▲ 武林夜市美食街，匯集中國各地特色美食，東北烤涼麵夾集冰火雙重口感武林拇指煎包一口爆汁鮮味！

▲ 武林攤檔市集，選購一系列特色手工藝品，將杭州文藝氣息當手信帶走！

走出夜市，想坐下享用餐廳美食，就必須來到勝利河美食街，行一轉杭州・拱墅美食巡禮！有句說話：試過東北風味燒烤後，才知道甚麼是正宗燒烤體驗，來到「向北 • 哈爾濱專業燒烤熏醬 • 小龍蝦」就能以超值價錢，享用椒鹽小龍蝦、蜜汁梅肉，以及孜然羊肉串等美食。

若要體驗傳統農家菜，「大灶頭」餐廳絕對是一大 Check Point！盡嚐糖醋骨以及春筍炒肉等清淡小菜。值得留意，此處大部分食肆，均營業至凌晨兩點，睇完亞運比賽，想要在夜市過後「續攤」都冇有怕！立即掃二維碼登記，杭州・拱墅熱點食買玩任你盡情享受！

▲ 「大灶頭」餐廳，體驗傳統農家菜，盡嚐糖醋骨以及春筍炒肉等清淡小菜。

關於本新聞稿介紹的各項活動及圖片，請於本連結內瀏覽及下載：bit.ly/3YAVkU2

登記領取消費券方法



港人只需完成以下步驟，即可開始使用「拱墅亞運文商旅消費券」：

步驟 1：下載美團 App 後，註冊成為美團會員

步驟 2：掃描二維碼或在美團 App 內搜索「拱墅消費券」，即可進入消費券頁面登記資料申請。消費券申請成功的用戶，將會於數天內收到附有登記「數字人民幣應用程式連結」的申請成功訊息

步驟 3：根據連結指示下載，並使用跟美團一致電話號碼註冊及登入數字人民幣 App

步驟 4：於數字人民幣 App 內開通「中國銀行數字人民幣錢包」，並綁定銀行卡

步驟 5：於美團 App 內「拱墅文商旅消費券專區」挑選心儀菜式或商品，付款時選擇以數字人民幣支付

步驟 6：跳轉數字人民幣 App，選擇「中國銀行數字人民幣錢包」進行付款，付款時會自動抵扣錢包內的數字人民幣紅包

* 注意事項：

1. 紅包面額分別為 888 元紅包1張（滿 1000 元可用）；600 元紅包 2 張（滿 1000 元可用）；400 元紅包 2 張（滿 800 元可用）

2. 登記換領消費券日期為 8 月 18 至 31 日

3. 紅包發放時間為 9 月 1 日至 9 月 9 日

4. 紅包有效期為 9 月 10 日至 10 月 9 日

(特約)