  • 29°C
香港時間 : 2023818日 (週五) 12:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

改善亞洲人口結構的關鍵

股市 10:57 2023/08/18

分享：

分享：

今年初，聯合國計算出印度人口將在4月達到14.25億 ，「追平及超越」中國內地。印度人口數目有望在未來數十年持續增長，反觀中國的人口數目自2022年出現下降。

印度取代中國成為全球人口最多的國家，將對世界帶來重大影響。另外，在許多國家，工作年齡人口（15歲至64歲）的規模變化趨向明顯。2018年至2030年期間，全球60歲及以上人口預期將增加42%至14億，較60歲以下人口的增長速度快五倍。到了2023年，60歲以上人口預期將佔全球人口16% ，其中亞洲是全球人口老化最快速的地區之一。

工作年齡人口增長正在減少。要解決這個問題，除了要有政策和計劃提高生育率，另一個有效用的做法可能是提高女性就業率。女性勞動力參與率低，不代表女性不想工作，更大程度是基於她們沒有加入勞動市場的機會，結果令女性的技能未能充分受到利用，亦導致社會無法發揮全部經濟潛力。

要促使婦女願意生育，同時留在勞動市場，一些可行的就業和社會政策包括提供兒童照顧補貼、產假和侍產假、稅務減免和支援性的企業框架等。近年日本女性的就業率急升，部分原因是政府採取多項措施，包括擴大托兒設施和撤銷稅務限制等，但其比率仍低於許多發達經濟體。在其他亞洲國家如越南、中國內地和泰國，女性參與率相對較高，但在南亞地區，女性參與率仍然相當低。如印度的女性勞動力參與率（目前低於20%）能夠提高至菲律賓的近44%，將可為經濟額外提供1.15億名工人 ─ 相當於日本和韓國勞動力的總和。

不論是發達國家還是發展中國家，教育、健康、工作、工資和政治參與的性別差距持續。從宏觀經濟層面看，女性教育是支撐經濟長遠增長的重點，也是達致性別平等的關鍵。教育女孩和婦女可以推高工資、提高外出工作的可能性、降低母親和兒童死亡率及改善健康和教育。這除了直接影響女性，還會影響到後代的健康、教育和生產力。

高等教育帶來的經濟增長形成了良性循環，支援在教育的持續投資，並將優勢擴大至人力資本和生產力。在金磚四國和「N11」國家，增加女性教育的投資可產生「增長溢價」，使GDP趨勢增長每年提高約0.2%。收窄就業的性別差距（這是擴大女性教育的潛在效果之一），或可在2030年前將人均收入增至達20%。

ET財智Talk
【ET財智Talk】印度股市增長強勁 總市值超英法 滙豐私銀何偉華分析環球股票市場值博機會

撰文 : Ecaterina Bigos 安盛投資管理亞洲（日本除外）核心部投資總監

欄名 : 投資洞見

最新專欄文章 更多

可持續旅遊的投資機會
2023/07/25
可持續旅遊的投資機會
現在是留意新興市場債務的好時機嗎？
2023/05/30
現在是留意新興市場債務的好時機嗎？
「現金為王」反映市場缺乏信心
2023/05/02
「現金為王」反映市場缺乏信心
【投資洞見】科技股：長期趨勢帶來機會
2023/04/04
【投資洞見】科技股：長期趨勢帶來機會
綠色增長、去增長、a-增長：可持續經濟的新發展模式
2023/03/07
綠色增長、去增長、a-增長：可持續經濟的新發展模式
可持續發展 GDP 亞洲 日本 南韓 人口
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【王建林旗下】萬達集團傳尋求出售全球體育營銷公司盈方體育傳媒　消息人士：此事項暫無官方口徑

下一篇文章

【ET開市直擊】恒大申請破產保護續拖累內房？B站績後部署
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
【港元定存】港元定存息最高20厘 搶攻銀債逾百億元退款
【港元定存】港元定存息最高20厘 搶攻銀債逾百億元退款
【汽車股】乘聯會：內地車市促消費潛力較大　銷量達4000萬輛以上是必然趨勢
【汽車股】乘聯會：內地車市促消費潛力較大　銷量達4000萬輛以上是必然趨勢
【美股業績】Caterpillar次季業績勝預期　料下半年收入高於去年
【美股業績】Caterpillar次季業績勝預期　料下半年收入高於去年
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款