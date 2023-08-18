改善亞洲人口結構的關鍵

今年初，聯合國計算出印度人口將在4月達到14.25億 ，「追平及超越」中國內地。印度人口數目有望在未來數十年持續增長，反觀中國的人口數目自2022年出現下降。

印度取代中國成為全球人口最多的國家，將對世界帶來重大影響。另外，在許多國家，工作年齡人口（15歲至64歲）的規模變化趨向明顯。2018年至2030年期間，全球60歲及以上人口預期將增加42%至14億，較60歲以下人口的增長速度快五倍。到了2023年，60歲以上人口預期將佔全球人口16% ，其中亞洲是全球人口老化最快速的地區之一。

工作年齡人口增長正在減少。要解決這個問題，除了要有政策和計劃提高生育率，另一個有效用的做法可能是提高女性就業率。女性勞動力參與率低，不代表女性不想工作，更大程度是基於她們沒有加入勞動市場的機會，結果令女性的技能未能充分受到利用，亦導致社會無法發揮全部經濟潛力。

要促使婦女願意生育，同時留在勞動市場，一些可行的就業和社會政策包括提供兒童照顧補貼、產假和侍產假、稅務減免和支援性的企業框架等。近年日本女性的就業率急升，部分原因是政府採取多項措施，包括擴大托兒設施和撤銷稅務限制等，但其比率仍低於許多發達經濟體。在其他亞洲國家如越南、中國內地和泰國，女性參與率相對較高，但在南亞地區，女性參與率仍然相當低。如印度的女性勞動力參與率（目前低於20%）能夠提高至菲律賓的近44%，將可為經濟額外提供1.15億名工人 ─ 相當於日本和韓國勞動力的總和。

不論是發達國家還是發展中國家，教育、健康、工作、工資和政治參與的性別差距持續。從宏觀經濟層面看，女性教育是支撐經濟長遠增長的重點，也是達致性別平等的關鍵。教育女孩和婦女可以推高工資、提高外出工作的可能性、降低母親和兒童死亡率及改善健康和教育。這除了直接影響女性，還會影響到後代的健康、教育和生產力。

高等教育帶來的經濟增長形成了良性循環，支援在教育的持續投資，並將優勢擴大至人力資本和生產力。在金磚四國和「N11」國家，增加女性教育的投資可產生「增長溢價」，使GDP趨勢增長每年提高約0.2%。收窄就業的性別差距（這是擴大女性教育的潛在效果之一），或可在2030年前將人均收入增至達20%。