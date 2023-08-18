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美日韓領袖大衛營會晤 岸田強調核廢水排放期未定

環球政治 10:47 2023/08/18

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美國﹑日本及南韓元首將在周五（18日）聚首美國總統度假地大衛營（Camp David），舉行3方會談，相信主要談及加強國防及外交等合作。日本首相岸田文雄重申，福島核廢水排放暫時未有時間表。

夏威夷山火增至110人死 拜登夫婦下周視災 【下一頁】

美方官員消息人士透露，拜登（Joe Biden）屆時相信會與尹錫悅及岸田文雄商討，加強三國之間國防﹑技術及經濟合作。同時，會議亦預料圍繞北韓近來愈發頻密的挑釁行為，拜登估計亦藉此機會拉攏印太盟友應對中國日益增加的憂慮。

官員表示，3國將建立年度三方軍事演習，包括常規彈道導彈演習，以及全新情報分享協議。有指3名元首將建立3方熱線在危機發生緊急商討，並會首次確立舉行3方峰會作為年度事件。

不過，據報今次會議將不會有3方集體國防協議，僅可能指出一國面臨的威脅將同樣影響另外兩個盟國。

美三藩市94億CBD項目停工 因市況差難覓租戶 【下一頁】

岸田周四（17日）出發赴美前受訪時表示，福島核廢水排放入海計劃暫時未決定具體時間及程序，過往政府把排海的時期定在春季至夏季前後的方針不變。

岸田亦強調，現時正在國內外就核廢水排放入海展開詳說明。關於排海時間，他表示對於確保安全性以及應對形象受損的狀況，想由政府整體確認並判斷。

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責任編輯：吳漢培

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