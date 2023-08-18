▲ 【日圓走勢】日本7月核心CPI按年升3.1%符預期 每百日圓兌港元徘徊約5.38算

由於弱日圓推高進口成本，日本7月份消費物價指數（CPI）按年升3.3%，高於預期的2.5%，按月亦升0.5%；撇除生鮮食品的核心CPI按年升3.1%，符預期，按年升幅較6月份的3.3%有所回落，但按月仍升0.4%。

關注日本央行會否再放寬貨幣政策

日本通脹持續於40年高位徘徊，日本央行更關注的通脹數據，即撇除生鮮食品及能源成本的CPI按年更升4.3%。市場關注日本央行繼將孳息曲線控制（YCC）更靈活化後，會否再放寬貨幣政策。

日圓走勢變動不大，美元兌日圓徘徊145.4，每百日圓兌港元約5.38算。

非耐用品及消閒活動的消費開支平穩增長，是帶動日本7月通脹的主要原因，而日本消費者在消費方面依然健康，旅遊業蓬勃也帶動日本消費市場。

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編輯：陳韻妍