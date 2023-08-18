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【日圓走勢】日本7月核心CPI按年升3.1%符預期　每百日圓兌港元徘徊約5.38算

宏觀解讀 10:31 2023/08/18

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【日圓走勢】日本7月核心CPI按年升3.1%符預期　每百日圓兌港元徘徊約5.38算

由於弱日圓推高進口成本，日本7月份消費物價指數（CPI）按年升3.3%，高於預期的2.5%，按月亦升0.5%；撇除生鮮食品的核心CPI按年升3.1%，符預期，按年升幅較6月份的3.3%有所回落，但按月仍升0.4%。

關注日本央行會否再放寬貨幣政策

日本通脹持續於40年高位徘徊，日本央行更關注的通脹數據，即撇除生鮮食品及能源成本的CPI按年更升4.3%。市場關注日本央行繼將孳息曲線控制（YCC）更靈活化後，會否再放寬貨幣政策。

日圓走勢變動不大，美元兌日圓徘徊145.4，每百日圓兌港元約5.38算。

非耐用品及消閒活動的消費開支平穩增長，是帶動日本7月通脹的主要原因，而日本消費者在消費方面依然健康，旅遊業蓬勃也帶動日本消費市場。

ET財智Talk
【ET財智Talk】印度股市增長強勁 總市值超英法 滙豐私銀何偉華分析環球股票市場值博機會

相關文章：【日圓走勢】兩大原因令日圓進一步走弱　短期兌每美元或下試147、每百日圓兌港元5.29算

相關文章：【日圓走勢】日本第二季經濟增長6%、遠勝預期　日圓匯價照創年內新低

編輯：陳韻妍

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日圓 經濟數據表現 貨幣政策 日本 通脹 CPI 日本央行
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