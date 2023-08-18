▲ 【新股IPO】Arm據報已聘請28家承銷商 為IPO上市做好準備

市傳9月初上市的芯片設計公司Arm有最新消息。據《彭博》引述知情人士透露，軟銀（Softbank）旗下的Arm已經聘請了28家機構，擔任今年首次IPO的承銷商。



知情人士表示，4家牽頭行巴克萊，高盛集團，摩根大通和瑞穗金融集團之外，此次發行將有10家二級承銷商，包括美國銀行，花旗集團，德意志銀行，富瑞金融集團等。而第三層次包括14家公司，如大和證券集團、滙豐、聯合聖保羅銀行、法興銀行等。

Arm的代表不予評論。

此前，有傳Arm計劃在9月初在納斯達克上市，預計可籌集80億至100億美元，引入亞馬遜（美：AMZN）、英特爾（美：INTC）、Alphabet （美：GOOG）和 Nvidia（美：NVDA）等約10家科技公司作基石投資者。

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編輯：姚卓然