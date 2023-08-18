▲ 【中國經濟】橋水達里奧：中國早就應該進行大規模債務重組 負債纍纍導致經濟增長被凍結

全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）表示，中國這個世界第二大經濟體早就應該進行大規模的債務重組。

達里奧在社交平台貼文稱，中國的債務和經濟需要進行類似中國前總理朱鎔基在上世紀90年代那種大規模的債務重組，當時對低效率的國企進行了改革，並解僱了數百萬人，而現時中國早就應該進行規模比昔日更大的重組。

中國大部分債務都是以本土貨幣計價

他指，去槓桿化從來都不是一件容易的事，但中國大部分債務都是以本土貨幣計價，而且由當地居民持有，因此去槓桿化程序更容易管理。

達里奧認為，無論是資產負債表或服務業支出，都顯得負債纍纍，特別是省政府級別，以及最貧困的省份，債務相當沉重，導致整體經濟增長被凍結，因此中國需要進行去槓桿化的過程。

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編輯：陳韻妍