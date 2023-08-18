▲ 【業績】泰加保險兩年累虧13億元 現金只餘3000萬元、擬進行外部債務融資

泰加保險 （06161） 一口氣公布2021年、2022年中期及2022年年度業績報告。泰加保險2021年虧損4.3億元、2022年中期虧損8.5億元，以及2022年全年虧損8.7億元。2021年度及2022年度合共虧損13.04億元，並全均不派息。

至去年底，泰加總資產大跌96.6%至3003.4萬元，而負債為2.8億元，現金及銀行存款為2930萬元，較2020年底的9.49億大減近97%。另外，7月26日，公司已向聯交所上市覆核委員會秘書提交覆核除牌決定之書面申請。公司將於適當時候知會其股東及潛在投資者最新進展。

不過，外部核數師長青（香港）會計師事務所則指，泰加未能就此取得充分適當之審核憑證，使其事務所能夠評估相關事項之影響，因而並無其他可執行之審核程序，以就泰加保險之會計記錄及終止合併之限制及真實性，所產生之財務影響取得充足及適當之憑證，因此不發表意見。

公司近期將致力於阿聯酋及海外其他國家發展國際保險業務及其他保險相關業務。公司並獲得吳宇授出1億元阿聯酋迪拉姆（約為2.13億港元）的無抵押額度用於支持阿聯酋保險業務及其他保險相關業務的發展。為盡快實現公司業務快速發展，公司考慮進行外部債務融資，集資款項將主要用於業務的開展。

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編輯：姚卓然