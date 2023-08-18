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【港股市況】恒指午後跌逾300點再穿萬八關　恒大物業、恒大汽車挫逾一成　碧桂園、碧服逆市揚（不斷更新）

股市 13:36 2023/08/18

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港股市況不斷更新

美股下跌，港股半日續跌約200點。恒指低開117點，早段曾轉升，其後再度向下，恒生指數半日跌205點，報18120點，成交534億元。科指跌2.5%，報4052點。恒大系挫，恒大物業 （06666） 跌逾13%，恒大汽車 （00708） 跌10%，京東 （09618） 跌逾4%，京東健康 （06618） 跌逾9%，碧桂園 （02007） 逆市升逾1%，碧服 （06098） 升逾3%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【13：36】京東健康 （06618） 午後跌逾11%，低見41.6元。

【13：28】阿里巴巴 （09988） 午後跌近3%，騰訊 （00700） 跌逾1%，美團 （03690） 跌逾2%。

【13：16】大市最新再次跌穿18000點，低見17995點。

【13：14】潤啤 （00291） 績後向下，跌逾3%，低見45.2元。

【13：12】港股跌幅擴至逾300點，報18015點，跌310點。

【13：01】港股午後初段跌約230點，報18096點，再次挑戰萬八關支持，科指跌2.8%，報4043點。

【12：55】【業績︱啤酒股】潤啤中期多賺22%　中期息増近23%至0.287元人幣　趙春武調任為總裁

【12：50】【異動股】李玟生前控訴中國好聲音錄音流出　母企星空華文半日挫逾兩成

【12：37】【業績｜ 高息電訊股】中信國際電訊中期盈利升26%　派息6仙

【12：09】【業績｜內房】龍湖上半年核心溢利升0.6%　中期息派0.32元人幣　在手現金達724億元人幣

【12：00】恒生指數半日跌205點，報18120點，成交534億元。科指跌2.5%，報4052點。恒大系挫，恒大物業 （06666） 跌逾13%，恒大汽車 （00708） 跌10%，京東 （09618） 跌逾4%，京東健康 （06618） 跌逾9%，碧桂園 （02007） 逆市升逾1%，碧服 （06098） 升逾3%。

【11：47】港股中午收市前，跌逾200點，恒指報18114點，跌211點，科指跌2.6%，報4051點。

【11：41】恒大物業 （06666） 跌幅略收窄至一成，恒大汽車 （00708） 跌8%。

【11：39】京東 （09618） 最新跌逾4%，阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌1%。

【11：31】星空華文 （06698） 跌兩成，股價跌穿100元，低見98.05元。

【11：30】上證半日跌近0.1%，深證跌0.7%，創業板指跌0.2%。

【11：24】將於今日公布業績的龍湖 （00960） ，股價最新轉跌逾3%，低見16.56元。

【11：21】【王建林旗下】萬達集團傳尋求出售全球體育營銷公司盈方體育傳媒　消息人士：此事項暫無官方口徑

【11：10】大市跌近200點，報18136點，跌190點，科指跌2.5%，報4055點。

【11：06】碧桂園服務 （06098） 逆市升逾3%，暫為表現最好藍籌，至於京東健康 （06618） 最新挫一成，藍籌中表現最差。

【10：54】恒大物業 （06666） 最新挫18%，破底低見0.54元，恒大汽車 （00708） 挫15%，低見1.24元。

【10：38】大市跌幅擴大至150點，報18176點，科指跌2%，報4075點。

【10：36】【業績｜影視股】貓眼娛樂走低5%　半年收入增84.4%　經調整溢利4.56億人幣

【10：29】恒大物業 （06666） 短綫再向下，跌幅擴大至逾15%，破底低見0.56元，成交1837萬元，恒大汽車 （00708） 跌8%，低見1.37元，成交2391萬元。

【10：25】大市再度轉跌約75點，京東 （09618） 續跌逾2%，阿里巴巴 （09988） 跌1%，美團 （03690） 跌0.9%，騰訊 （00700） 跌0.6%。

【10：13】恒指最新轉升7點，報18333點，科指跌近1%，報4117點。

【10：08】滙豐 （00005） 股價逆市靠穩升0.2%，友邦 （01299） 、中移動 （00941） 偏軟跌0.1%，港交所 （00388） 升0.1%。

【10：00】洪九果品 （06689） 未止跌，股價再挫逾8%，破底低見7.21元。

【09：57】港股早段跌幅略收窄，恒指最新跌約62點，報18264點，科指跌1.5%，報4096點。

【09：54】三桶油逆市上升，其中，中海油 （00883） 績後升逾1%，中石油 （00857） 升近2%，中石化 （00386） 升0.7%。

【09：51】【中國經濟】橋水達里奧：中國早就應該進行大規模債務重組　負債纍纍導致經濟增長被凍結

【09：50】飛天雲動 （06610） 逆市升逾13%，高見1.57元。飛天雲動公布創始人、執行董事兼主席汪磊、聯合創始人兼執行董事李艷浩，以及兩人控制的若干實體已自願承諾自今日起計6個月期間不會出售或質押所擁有的股份。

【09：46】聯想 （00992） 股價今早再跌逾4%，低見7.33元。聯想昨公布業績，上季溢利下降66%至1.77億美元。

【09：40】網上醫療股未止跌，其中京東健康 （06618） 再跌7%，阿里健康 （00241） 跌半成，平安好醫生 （01833） 跌逾4%。

【09：39】中資金融股逆市向好，四大內銀升0.7%至逾1%，平保 （02318） 升逾1%，國壽 （02628） 升逾2%。

【09：36】【業績│軟件股】金蝶國際挫半成　半年淨虧損收窄至2.84億元、不派息　雲服務業務佔收入八成

【09：36】小鵬汽車 （09868） 跌近半成，蔚來 （09866） 跌2%，理想汽車 （02015） 跌0.8%。

【09：34】恒大汽車 （00708） 開市後跌逾6%，低見1.4元，恒大物業 （06666） 跌逾4%，破底低見0.63元。

【09：32】內房股逆市上升，其中碧桂園 （02007） 早段升5%，中海外 （00688） 升0.4%，潤地 （01109） 升0.6%，雅居樂 （03383） 升逾2%，龍湖 （00960） 升近2%。

【09：30】中軟國際 （00354） 績後跌1%，開市後初段低見4.53元。

【業績│軟件股】中軟國際半年少賺38.6%至3.41億人幣　核心大客需求收縮累收入急挫15.7%

【09：26】B站嗶哩嗶哩 （09626） 上季經調整淨虧損9.6億元人民幣，按年收窄約51%，下調全年淨營業額指引，股價今早低開0.8%。

【業績︱Bilibili】嗶哩嗶哩上季經調整虧損收窄至9.6億元　下調營業額指引

【09：25】新秀麗 （01910） 逆市再高開逾1%，報26.9元再破頂。

【09：21】中海油 （00883） 績後升近1%，京東 （09618） 再跌近3%，ATM跌0.9%至逾1%，恒大汽車 （00708） 跌逾4%，恒指低開117點，開報18208點，科指跌1.1%，報4110點。

【業績│油股】中海油半年純利按年倒退11%至637.6億元人幣　削中期息16%至0.59港元

【09：13】期指開報18140點，跌121點。

【09：06】【業績】泰加保險兩年累虧13億元　現金只餘3000萬元、擬進行外部債務融資

【08：57】恒指黑期跌約193點，報18095點，道指期貨升24點，報34560點。

【08：22】【中國經濟】美資深投資者羅奇：中國無法消除壞帳和不良資產 「中國經濟模式已明顯擱淺」

【07：52】【業績】SOHO中國半年少賺92.9%、不派息　投資物業出租率79%

【07：45】【恒大危機】中國恒大集團向紐約法院申請Chapter 15破產保護　ADR股價跌至0.0004美元

【07：45】【Morning精點】王國龍回應減持領展：非一人可影響股價︱泰國米價急升兩成、泰米出口商：大米市場陷入混亂

【07：45】港股ADR收報18176點，跌152點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報59.38元，較港收市價高0.08元或0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報329.62元，較港收市價低3.18元或近1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.7元，較港收市價低1.4元或1.6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】儲局議息紀錄暗示或需繼續提高利率，消息一度刺激美國10年期國債息率升穿4.3厘。美股周四先升後軟，尾段跌勢擴大 ， 連續第三日下跌。道指跌290點，報34474點；標指跌33點，報4370點；納指跌157點或1.17%，報13316點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌114點　阿里美股低港1.5%（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩

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