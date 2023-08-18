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【港股市況】恒大系挫、恒大汽車跌15%破底 中資金融股、內房逆市向上 恒指反覆向下（不斷更新）
美股下跌，港股今早低開百點。中海油 （00883） 績後升近1%，京東 （09618） 再跌近3%，ATM跌0.9%至逾1%，恒大汽車 （00708） 跌逾4%，恒指低開117點，開報18208點，科指跌1.1%，報4110點。
美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】
財經日誌︰
即市走勢︰
【10：36】【業績｜影視股】貓眼娛樂走低5% 半年收入增84.4% 經調整溢利4.56億人幣
【10：29】恒大物業 （06666） 短綫再向下，跌幅擴大至逾15%，破底低見0.56元，成交1837萬元，恒大汽車 （00708） 跌8%，低見1.37元，成交2391萬元。
【10：25】大市再度轉跌約75點，京東 （09618） 續跌逾2%，阿里巴巴 （09988） 跌1%，美團 （03690） 跌0.9%，騰訊 （00700） 跌0.6%。
【10：13】恒指最新轉升7點，報18333點，科指跌近1%，報4117點。
【10：08】滙豐 （00005） 股價逆市靠穩升0.2%，友邦 （01299） 、中移動 （00941） 偏軟跌0.1%，港交所 （00388） 升0.1%。
【10：00】洪九果品 （06689） 未止跌，股價再挫逾8%，破底低見7.21元。
【09：57】港股早段跌幅略收窄，恒指最新跌約62點，報18264點，科指跌1.5%，報4096點。
【09：54】三桶油逆市上升，其中，中海油 （00883） 績後升逾1%，中石油 （00857） 升近2%，中石化 （00386） 升0.7%。
【09：51】【中國經濟】橋水達里奧：中國早就應該進行大規模債務重組 負債纍纍導致經濟增長被凍結
【09：50】飛天雲動 （06610） 逆市升逾13%，高見1.57元。飛天雲動公布創始人、執行董事兼主席汪磊、聯合創始人兼執行董事李艷浩，以及兩人控制的若干實體已自願承諾自今日起計6個月期間不會出售或質押所擁有的股份。
【09：46】聯想 （00992） 股價今早再跌逾4%，低見7.33元。聯想昨公布業績，上季溢利下降66%至1.77億美元。
【09：40】網上醫療股未止跌，其中京東健康 （06618） 再跌7%，阿里健康 （00241） 跌半成，平安好醫生 （01833） 跌逾4%。
【09：39】中資金融股逆市向好，四大內銀升0.7%至逾1%，平保 （02318） 升逾1%，國壽 （02628） 升逾2%。
【09：36】【業績│軟件股】金蝶國際挫半成 半年淨虧損收窄至2.84億元、不派息 雲服務業務佔收入八成
【09：36】小鵬汽車 （09868） 跌近半成，蔚來 （09866） 跌2%，理想汽車 （02015） 跌0.8%。
【09：34】恒大汽車 （00708） 開市後跌逾6%，低見1.4元，恒大物業 （06666） 跌逾4%，破底低見0.63元。
【09：32】內房股逆市上升，其中碧桂園 （02007） 早段升5%，中海外 （00688） 升0.4%，潤地 （01109） 升0.6%，雅居樂 （03383） 升逾2%，龍湖 （00960） 升近2%。
【09：30】中軟國際 （00354） 績後跌1%，開市後初段低見4.53元。
【業績│軟件股】中軟國際半年少賺38.6%至3.41億人幣 核心大客需求收縮累收入急挫15.7%
【09：26】B站嗶哩嗶哩 （09626） 上季經調整淨虧損9.6億元人民幣，按年收窄約51%，下調全年淨營業額指引，股價今早低開0.8%。
【業績︱Bilibili】嗶哩嗶哩上季經調整虧損收窄至9.6億元 下調營業額指引
【09：25】新秀麗 （01910） 逆市再高開逾1%，報26.9元再破頂。
【09：21】中海油 （00883） 績後升近1%，京東 （09618） 再跌近3%，ATM跌0.9%至逾1%，恒大汽車 （00708） 跌逾4%，恒指低開117點，開報18208點，科指跌1.1%，報4110點。
【業績│油股】中海油半年純利按年倒退11%至637.6億元人幣 削中期息16%至0.59港元
【09：13】期指開報18140點，跌121點。
【09：06】【業績】泰加保險兩年累虧13億元 現金只餘3000萬元、擬進行外部債務融資
【08：57】恒指黑期跌約193點，報18095點，道指期貨升24點，報34560點。
【08：22】【中國經濟】美資深投資者羅奇：中國無法消除壞帳和不良資產 「中國經濟模式已明顯擱淺」
【07：52】【業績】SOHO中國半年少賺92.9%、不派息 投資物業出租率79%
【07：45】【恒大危機】中國恒大集團向紐約法院申請Chapter 15破產保護 ADR股價跌至0.0004美元
【07：45】【Morning精點】王國龍回應減持領展：非一人可影響股價︱泰國米價急升兩成、泰米出口商：大米市場陷入混亂
【07：45】港股ADR收報18176點，跌152點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報59.38元，較港收市價高0.08元或0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報329.62元，較港收市價低3.18元或近1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.7元，較港收市價低1.4元或1.6%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】儲局議息紀錄暗示或需繼續提高利率，消息一度刺激美國10年期國債息率升穿4.3厘。美股周四先升後軟，尾段跌勢擴大 ， 連續第三日下跌。道指跌290點，報34474點；標指跌33點，報4370點；納指跌157點或1.17%，報13316點。
即睇美股收市︰
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌114點 阿里美股低港1.5%（不斷更新）
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責任編輯︰梁浩碩