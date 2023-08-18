【加密貨幣】比特幣急挫一度跌穿26000美元見兩個月低　到底發生過甚麼事？

▲ 【加密貨幣】比特幣一度跌穿26000美元見兩個月低 到底發生過甚麼事？

加密貨幣下挫，其中Bitcoin 比特幣一度跌穿26000美元水平，為兩個月來首次，低見25275美元。比特幣最新報26661美元，24小時跌7%。

SpaceX減紀3.73億美元比特幣

「華爾街日報」報道指，文件顯示馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX出售持有的比特幣，於去年和2021年將其持有的比特幣價值減記了3.73億美元。

債息升至約15年來最來

另外，全球國債息率攀升至約15年來最高水平之際，避險情緒為加密貨幣市場帶來壓力。分析指，當考慮到債市正發生的事，比特幣價格很容易下跌。利率上升，加上風險胃納減弱，正推動轉向更安全的資產。

至於近期股市表現疲弱，美元上升，再加上中國信貸及經濟數據未如理想，均不利風險資產。

【加密貨幣】Cathie Wood申請比特幣現貨ETF上市 美證交會推遲審批

【加密貨幣】Coinbase行政總裁：SEC提控前要求下架比特幣以外所有加密幣 要求如同「加密末日」

責任編輯︰梁浩碩