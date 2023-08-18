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【業績】SOHO中國半年少賺92.9%、不派息　投資物業出租率79%

股市 07:52 2023/08/18

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【業績】SOHO中國半年少賺92.9%、不派息　淨資產負債率42%

SOHO中國 （00410） 公布中期業績。SOHO中國上半年歸屬母公司股東淨利潤為1361.3萬元（人民幣，下同），按年倒退92.9%，來自經營活動的歸屬母公司股東淨利潤為2.1億元，不派中期息。

SOHO中國半年營業收入8.2億元，按年減少8.3%，主要由於辦公樓及商鋪物業租賃市場需求疲軟。其中，租金收入近8.2億元，出售物業單位收入為237.6萬元。投資物業平均出租率已企穩並恢復至約79%。

期內，毛利約為6.8億元，按年跌9%，租賃業務毛利率約為83%。

於6月30日，集團淨資產負債率約為42%，平均借貸成本約為4.7%。

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責任編輯︰梁浩碩

港股 SOHO中國（00410）
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