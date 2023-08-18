▲ 【中國經濟】美資深投資者羅奇：中國無法消除壞帳和不良資產 「中國經濟模式已明顯擱淺」

面對中國經濟走弱，美國資深投資者、Independent Strategy主席及全球策略師羅奇（David Roche）指出，中國確實沒有辦法消除壞帳和不良資產，同時，他們也無法依賴傳統的增長衡量標準，而這是個大問題。

他亦表示，中國人口結構的變化意味中國不再有足夠的年輕人來支撐其房地產週期，而房地產產業佔中國GDP的20%至30%。當年，他正確預測了1997年亞洲金融風暴和2008年全球金融海嘯。

「中國經濟模式已明顯擱淺，其中存在大量歷史漏洞，並且不能再到起飛。」

市場恐大幅向下 籲慢吸美國國債等避險資產

隨著拉丁美洲、俄羅斯、尼日爾和非洲薩赫勒地區等各種危機席捲發展中市場，市場尚未消化的一個巨大下行風險是，發達市場的利潤率需要受到擠壓，來為西方市場持續降低通脹。他又指，一旦同時發生許多的地緣政治和宏觀觀經濟風險得到適當定價，市場將進行「非常大」的下調。

因此，羅氏建議投資者應該慢慢吸納美國國債和收益率處於目前較低水平的避險資產。他補充道，「我確實認為，與大穩健時代不同的是，你從來沒有因為持有現金或債券而獲得報酬，現在你可以了」。

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編輯：姚卓然