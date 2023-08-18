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【恒大危機】為何中國恒大於美國申請破產保護？　恒大拒認破產　大和：其他內房或效法

股市 17:12 2023/08/18

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【恒大危機】中國恒大集團向紐約法院申請Chapter 15破產保護

中國恒大 （03333） 根據美國《破產法》第15章（Chapter 15）向紐約法院申請破產保護，以尋求公司在其他司法權區重組時，美國資產同樣受到保護，不受債權人起訴或扣押資產。據外電引述資料指，中國恒大目前正尋求重組190億美元境外債務，而相關債務大多都受美國法律管轄。

雖然美國法典第15章直接以「破產（Bankruptcy）」命名，但中國恒大於香港時間周五公告，由於集團美元債券受紐約法管轄，公司是根據美國法典第15章，向美國法院申請承認香港和英屬維爾京群島（BVI）法律體系下的境外債務重組協議安排，是正常推進境外重組程序的一部分，不涉及破產申請

恒大目前在香港停牌，停牌前報1.65元。至於恒大系的公司股價下挫，恒大物業 （06666） 全日股價跌9%，收報0.6元，續創上市新低。恒大汽車 （00708） 跌16%，報1.26元。

恒大於美國申請破產保護有因　8月底香港舉行重組協議

據中國恒大以往公告，集團正尋求在香港、開曼群島尋求通過境外債權重組方案，為何需要同時在美國申請破產保護？

內媒引述專家指，中國恒大之所以在紐約曼哈頓法庭申請破產保護，是因其發行美元債時，法律文件中選擇了紐約法律，而根據美國破產法第15章，允許美國破產法院承認涉及外國的破產或債務重組程序，同時非美國企業利用破產法第15章可阻止債權人在美國對申請人提起訴訟或凍結其資產，為其爭取更多債務重組的時間。

恒大最新行動不代表公司將進入清盤結算階段，而是確保債權重組過程保留更多資產話事權，也有人指出，瑞幸咖啡2021年初也曾在美國申請破產保護，即使最終股份從美國除牌，但在內地營運情況漸走出財務造假陰霾。

中國恒大7月底公布，擬於下周二至周三（8月22日至23日）舉行境外債務重組協議，並於9月提交香港法院和開曼群島法院，尋求獲得批准。

恒大於8月中更新，香港恒大協議安排會議將改至8月28日舉行。

大和：其他內房或參考恒大做法

大和證券指出，美國破產法第15章申請破產保護，主要適用於保護非美國公司，而恒大目前在香港、開曼群島及英屬處女群島磋商重組，而公司早前補發業績，指出2021年至22年合計虧損近6000億元人民幣，投資者或質疑集團成功重組債務的可能性，而恒大在美國申請破產保護，可減少債權人額外起訴阻礙重組談判。

該行預計，其他內房企業或參考恒大做法，以確保債務重組順利進行。

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記者：譚志偉

港股 紐約 中國恒大（03333）
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