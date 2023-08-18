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【恒大危機】恒大物業挫一成、恒大汽車跌6%　中國恒大集團向紐約法院申請Chapter 15破產保護　知情人士：此舉確由恒大主動申請

股市 11:37 2023/08/18

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【恒大危機】中國恒大集團向紐約法院申請Chapter 15破產保護

中國恒大集團 （03333） 根據《破產法》第15章（Chapter 15）向紐約法院申請破產保護，以尋求免受債權人向美國發起訴訟，以及扣押在美國的資產，旗下公司景程同樣申請破產保護，Chapter 15可令非美國企業，暫停美國境內針對公司的訴訟程序，令企業有喘息機會而完成重組，以及與債權人就賠償方案達成和解。

恒大目前在香港停牌，停牌前報1.65元，其美國ADR股價跌至0.0004美元，折算約0.003港元。至於恒大系的公司股價下挫，恒大物業 （06666） 跌一成，續創上市新低。恒大汽車 （00708） 跌6.8%，報1.4元。

知情人士：此舉確由恒大主動申請

內媒報道，相關知情人士表示，此舉確由恒大主動申請，並表示此舉為恒大進行美元債重組的正常程序，即美元債務重組需申請破產保護。

報道又引述專家指，中國恒大之所以在紐約曼哈頓法庭申請破產保護，是因其發行美元債時，法律文件中選擇了紐約法律，而根據美國破產法第15章，允許美國破產法院承認涉及外國的破產或債務重組程序，同時非美國企業利用破產法第15章可阻止債權人在美國對申請人提起訴訟或凍結其資產，為其爭取更多債務重組的時間。

ET財智Talk
【ET財智Talk】印度股市增長強勁 總市值超英法 滙豐私銀何偉華分析環球股票市場值博機會

【恒大危機】恒大虧損幾千億、高層照收幾千萬人工　恒大辯稱：大多為無法兌現期權　月薪已降至1萬

【內房危機】恒大地產據報再被強制執行17億人幣　累計被執行逾453億人幣

記者：譚志偉

港股 紐約 中國恒大（03333）
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