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【業績｜酒店股】美麗華酒店上半年基礎溢利按年升90%　中期息增近一成至23仙

股市 23:24 2023/08/17

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【業績｜酒店股】美麗華酒店上半年基礎溢利按年升90%　中期息增近一成至23仙

美麗華酒店 （00071） 上半年溢利按年上升86.5%至3.8億元，不計投資物業估值變動，股東應佔基礎溢利升90%至4億元，每股中期息為23仙，按年升9.5%。

期內，收入按年升93.3%至11.4億元。集團指，The Mira Hong Kong及問月酒店於今年上半年入住率超過九成，分別達到91.1%及95.2%；平均房價亦分別增長58.4%及8%。因此，The Mira Hong Kong的房租業務收入大幅上升195%，問月酒店的房租業務收入更因去年的資產質素提升工程而攀升455.4% 。

而收租業務收入平穩，達4億元，EBITDA為利潤3.5億元。

主席兼行政總裁李家誠指，全球政經形 勢仍然持續不穩定，通脹及勞工成本上漲成為商業領域面臨的一大問題，下半年航班及國際旅客較上半年增長有望可達25%，明年更會有多達四成航班增長，意味海外遊客會大幅增長。集團會採取靈活的策略來迎接航班及國際旅客下半年及明年增長的機遇。

相關文章：

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編輯：袁諾曦

港股 美麗華酒店（00071）
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