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【王建林旗下】萬達集團據報尋求出售全球體育營銷公司盈方體育傳媒

股市 23:12 2023/08/17

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【王建林旗下】萬達集團據報尋求出售全球體育營銷公司盈方體育傳媒

外電引述消息人士指，萬達集團正在尋求出售旗下體育營銷公司盈方體育傳媒。據報，萬達已向德意志銀行尋求建議，並指過程尚處於早期階段，可能需要數月時間才能完成。

報道指，已有私募股權公司正在關注盈方，成功奪得的買家很可能是財力雄厚的投資者，因為公司需要為體育賽事支付最低保證金。

消息指，目前交易仍存在不確定性，並可能因應市況而有變數。

盈方體育傳媒為全球最大體育營銷公司之一，主要業務為處理國際體育活動的媒體轉播權和營銷權，並提供包括廣告、贊助和主辦活動等體育服務。

萬達於2015年以10.5億歐元買入盈方大多數股權。

相關文章：

【王建林旗下】萬達集團3高層據報已被公安機關帶走調查　包括高級副總裁劉海波　傳涉內部反腐調查、金額超一億人幣（第二版）

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編輯：袁諾曦

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