【王建林旗下】萬達集團傳尋求出售全球體育營銷公司盈方體育傳媒　消息人士：此事項暫無官方口徑

日前外電引述消息人士指，萬達集團正在尋求出售旗下體育營銷公司盈方體育傳媒。據報，萬達已向德意志銀行尋求建議，並指過程尚處於早期階段，可能需要數月時間才能完成。不過，最新內媒引述接近萬達人士回應指，「此事項暫無官方口徑。」

昨（17日）外電報道指，已有私募股權公司正在關注盈方，成功奪得的買家很可能是財力雄厚的投資者，因為公司需要為體育賽事支付最低保證金。

消息指，目前交易仍存在不確定性，並可能因應市況而有變數。

盈方體育傳媒為全球最大體育營銷公司之一，主要業務為處理國際體育活動的媒體轉播權和營銷權，並提供包括廣告、贊助和主辦活動等體育服務。

萬達於2015年以10.5億歐元買入盈方大多數股權。

另傳已準備好「20萬達01」9月份票息兌付資金

另外，有內媒報道，大連萬達商業管理集團在與投資人溝通時，非正式地表示，公司「20萬達01」9月份票息的兌付資金已準備好，將如期兌付。該債發行於2020年9月7日，起息日期2020年9月9日，上市日期為2020年9月15日，發行規模為38億元。

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編輯：袁諾曦