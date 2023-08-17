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【業績｜九巴母企】載通國際中期純利1.34億 重啟派中期息0.3元
股市 23:08 2023/08/17
九巴母企載通國際 （00062） 公布中期業績，上半年收入38.05億元，按年增29.1%；經營盈利3410萬元，去年同期蝕1.7億元；純利1.34億元，按年增25.7%；若撇除投資物業及發展中投資物業的計量變動之影響，虧損3800萬元，按年收窄59.8%；每股賺0.28元。
載通國際派中期息0.3元，公司在2020年至2022年均停派中期息。載通國際績前收報10.4元，現價周息率7.7厘。
業務分部方面，九龍中期稅後虧損4,820萬元，去年同期蝕1.39億元。載通國際稱，九龍中期車費收入為32.54億元，按年增26.5%，主要由於載客量回升，令車費收入增加 。
龍運上半年車費2.41億元，按年增72.9%，升幅主要由於政府放寬旅遊限制措施，尤其是放寬旅客出入境限制，載客量顯著增加，龍運稅後盈利為320萬元，去年同期蝕2540萬元。
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記者：李哲毅
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