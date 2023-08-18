【業績｜影視股】貓眼娛樂走低5%　半年收入增84.4%　經調整溢利4.56億人幣

貓眼娛樂 （01896） 公布中期業績，期內收益21.97億元（人民幣，下同），按年增84.4%；純利4.07億元，按年增167.8%；經調整溢利淨額4.56億元，按年增95%。

貓眼娛樂周五（18日）早市走低5%，報9元。

貓眼娛樂稱，上半年文娛行業全面回暖，期內娛樂內容服務收入11.00億元，按年增106.2%，貓眼娛樂稱，期內參與發行或出品的國產影片共24部，所參與國產影片覆蓋同期國產影片總票房的8成以上，以及票房前10部國產影片中的9部。

在線娛樂票務服務收入增71.5%

上半年在線娛樂票務服務收入10.16億元，按年增71.5%，貓眼娛樂指出，線下演出市場供需強勢、快速升溫，公司拓展在線演出票務服務，尤其是頭部藝人演唱會等，演唱會、音樂節、舞台劇票務為主的貓眼演出總GMV和訂單數均已超過疫情前水平，公司為為張學友、周杰倫、林俊傑等多位藝人的多場演唱會提供現場票務服務。

貓眼娛樂稱，根據貓眼專業版數據，中國電影市場暑期檔（6月1日至8月17日19時29分）總票房（含預售）突破177.79億元，再創新高，貓眼娛樂稱，其有份發行出品的多部影片取得口碑票房雙豐收，其中三部影片票房均超過20億元，包括《消失的她》、《八角籠中》及《封神第一部》。

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記者：李哲毅