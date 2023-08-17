  • 30°C
香港時間 : 2023817日 (週四) 23:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜影視股】貓眼娛樂半年收入增84.4%　經調整溢利4.56億人幣

股市 22:24 2023/08/17

分享：

分享：

【業績｜影視股】貓眼娛樂半年收入增84.4%　經調整溢利4.56億人幣

貓眼娛樂 （01896） 公布中期業績，期內收益21.97億元（人民幣，下同），按年增84.4%；純利4.07億元，按年增167.8%；經調整溢利淨額4.56億元，按年增95%。

貓眼娛樂稱，上半年文娛行業全面回暖，期內娛樂內容服務收入11.00億元，按年增106.2%，貓眼娛樂稱，期內參與發行或出品的國產影片共24部，所參與國產影片覆蓋同期國產影片總票房的8成以上，以及票房前10部國產影片中的9部。

在線娛樂票務服務收入增71.5%

上半年在線娛樂票務服務收入10.16億元，按年增71.5%，貓眼娛樂指出，線下演出市場供需強勢、快速升溫，公司拓展在線演出票務服務，尤其是頭部藝人演唱會等，演唱會、音樂節、舞台劇票務為主的貓眼演出總GMV和訂單數均已超過疫情前水平，公司為為張學友、周杰倫、林俊傑等多位藝人的多場演唱會提供現場票務服務。

貓眼娛樂稱，根據貓眼專業版數據，中國電影市場暑期檔（6月1日至8月17日19時29分）總票房（含預售）突破177.79億元，再創新高，貓眼娛樂稱，其有份發行出品的多部影片取得口碑票房雙豐收，其中三部影片票房均超過20億元，包括《消失的她》、《八角籠中》及《封神第一部》。

相關文章：

【異動｜影視股】貓眼娛樂抽升逾12%　發盈喜、料上半年純利最多逾4億人幣

【內地票房】貓眼娛樂：內地暑期電影票房錄91.3億人幣　古天樂《明日戰記》排行第5

記者：李哲毅

港股 貓眼娛樂（01896）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【恒指夜期+ADR】夜期倒跌43點　京東美股低港2%（不斷更新）

下一篇文章

【信託危機】中植爆雷　彭博：內地警方家訪投資者　促保持耐心
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】港元定存息最高20厘 搶攻銀債逾百億元退款
【港元定存】港元定存息最高20厘 搶攻銀債逾百億元退款
【美股業績】Caterpillar次季業績勝預期　料下半年收入高於去年
【美股業績】Caterpillar次季業績勝預期　料下半年收入高於去年
【中國經濟】中國據報將推1萬億元地方再融資債額度　認定12個高風險省市
【中國經濟】中國據報將推1萬億元地方再融資債額度　認定12個高風險省市
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款