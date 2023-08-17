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【信託危機】中植爆雷　彭博：內地警方家訪投資者　促保持耐心

股市 21:46 2023/08/17

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內地中植系爆雷後，據彭博報道，警方對部份投資者進行了家訪，敦促他們避免公開抗議，隨著對金融風險擴散的擔憂情緒加劇，反映當局着手化解危機。彭博指，相關官員未立即回覆置評請求。

彭博引述投資者指，數十名投資了中植企業集團理財產品的投資者，近幾周獲得警方家訪，包括了北京、四川、江蘇和山東省的投資者。

報道指，中植可能面臨破產，其資產管理規模超過1萬億元人民幣，然而仍有一些投資者在中植參股的中融信託北京辦公樓外短暫集會，要求兌付高收益理財產品。

江蘇省的一位投資者稱，警方本周一個晚間造訪了其住所，要求她不要參加抗議活動。警方記錄了該名投資者的投資細節，包括所涉金額等。警方還表示監管機構將處理此事。

浙江省的一位知情人士表示，他知道數十名投資者接到警方電話，敦促他們不要抗議、保持耐心。知情人士稱，警方告訴投資者是通過中植的客戶名單打電話聯繫的。

報道續指，數位投資者表示已經就損失問題諮詢了律師，還在社交平台上建立了群以分享信息。

【信托危機】中植企業據報擬債務重組及售產還債　已聘請畢馬威審計資產

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記者：譚志偉

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