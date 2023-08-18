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【持倉分析】丘鈦科技2.25億股存入CCASS　惹資本動作猜想

股市 15:30 2023/08/18

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丘鈦科技 （01478） 倉位出現異動，有大戶在周一（14日）將19%或2.25億股丘鈦科技存入中央結算系統（CCASS），並悉數轉入匯豐倉位，以持股量推斷，估計該大戶是丘鈦科技大股東、主席何寧寧。

一般來說，市場會解讀大額存倉行動為「先舊後新方式配股」、「大股東減持或抵押」等動作先兆。值得留意是，丘鈦科技董事會已在周年股東大會已取得一般授權，有權提出涉發行最多兩成新股（即約2.37億股）作供股、配股等交易。本報正向丘鈦科技查詢，公司是否有配股集資計劃，或大股東是否有意減持，但未有回覆。

存倉股份貨值6.95億港元

丘鈦科技大戶異動當日收報3.09港元，意味該批存倉股份貨值大約6.95億港元。現時CCASS流通丘鈦科技股份，由5.46億股或46.2%，一躍升至7.72億股或65.2%。

丘鈦科技上半年受累智能手機銷售疲弱，收入跌22.8%，至54.77億元（人民幣，下同）；純利挫87.5%，至2080.2萬元。

6月底止仍持現金26.16億人幣

丘鈦科技上半年經營活動所用現金（淨流出）約8971.4萬元，去年同期為淨流入4.0億元。

截至6月底丘鈦科技銀行借款約45.53億元，按年增77.6%，較去年底增74.0%，其中於一年內或按要求償還的短期借款約為43.22億元，長期借款約為2.31億元。截至6月底，現金及現金等價物約為26.16億元。

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記者：李哲毅

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