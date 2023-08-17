▲ 【美股業績】沃爾瑪上季收入盈利勝預期、上季多賺53% 上調全年業績指引

沃爾瑪（Walmart，美：WMT）公布，截至7月底止第二財季，淨利潤爲78.9億美元，按年增長53.3%，經調整每股收益爲1.84美元，高於市場預期的1.71美元。期內，營收按年升5.7%至1616.3億美元，高於預期的23.5億美元。

上季沃爾瑪淨銷售額達1602.8億美元，按年增長5.9%，會員及其他收入爲13.52億美元，按年降低8.5%。期內，美國的可比銷售額增長6.4%，電商亦升24%。

沃爾瑪首席財務官John David Rainey表示，食品收入繼續強勁增長，百貨業務強於公司在第二財季初的預期。

沃爾瑪調升全年業績指引，預期2024財年經調整每股盈利為6.46美元，此前預期為6.2美元。其中，預期第三財季銷售額按年升3%，經調整每股盈利為1.45至1.5美元。

另外，沃爾瑪國際業務CEO麥肯納（Judith McKenna）將於明年退休，從9月11日起現任山姆會員店CEO麥克雷（Kath McLay）將接替麥肯納的職務。麥肯納將留在公司直到明年1月，以協助過渡。沃爾瑪美國部門首席運營官尼古拉斯（Chris Nicholas）將接替麥克雷執掌山姆會員店。

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編輯：袁諾曦