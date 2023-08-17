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【談保說道】強積金僱員參加人數跌 察古知今思考背後問題

理財智慧 21:15 2023/08/17

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過去幾個月，都有不少客戶的僱員、朋友和讀者，諮詢強積金的問題，值得與大家分享。

關心強積金表現的朋友，多數已參加強積金供款，並持有戶口超過15年以上，按僱主僱員各供款5%為例，懂得按經濟情勢作長綫資本增值，調整投資組合，最低限度能追及薪金的增長。那麼，今天的強積金戶口結餘應該等於現時年薪1.5至2倍之間。對打工仔而言，這是非同小可的退休儲備，當然要着緊啦！

積金管理局的統計數字，截至2023年3月底為止，已登記強積金計劃的僱主347,000名，登記率為100%。已登記參加強積金供款的僱員2,641,000名，登記率也界定為100%，而僱員登記參與數目，最高峰為2,732,000名。

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參加強積金僱員人數跌

由2022年9月尾計起，在6個月內，下降了2.23%。參加強積金僱主登記數目2022年9月為339,000名，半年內僱主數目增長了2.36%！

這裏有以下問題，過去半年，新僱主增加了8,000名，何解僱員人數卻下降了61,000名？

先看看以下統計資料，再去刺激讀者們思考。

2023年3月，強積金（MPF）有442.1萬個供款戶口，比起2022年9月尾，447.5萬個，少了5.4萬個，下降率為1.21%。至於個人保留帳戶，2022年9月合共有6,245,000個，截至2023年3月底共有6,402,000個，上升了157,000個，這裏又有甚麼值得思考？

自僱人士登記數目，同期並沒有改變。

【政府招聘】創新科技署招聘翻譯員／行政助理 月薪$29,000起跳【下一頁

入職條件及工作內容：

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強積金以外還有公積金

香港的退休儲蓄投資計劃，除了強積金之外，其實還有非常龐大的公積金計劃依然營運當中。查看2023年3月底的數據，已登記公積金的僱主有4,837名，公積金計劃內，供款的僱員有277,820名。每年的供款達到196.56億元（19,656,000,000元），累積資產總值為3,438.82億元（343,882,000,000元）。

察古是否可以知今？

讓我們把觀察的時段，再推回2019年3月底，統計數據作參考網頁https://bit.ly/3QzdROJ

這就有許多可以思考的問題，就停在這裏給大家有2星期的思考。

撰文：吳澤偉

七十年代投身保險業，曾任人壽保險從業員協會會長、香港保險代理登記委員會委員

＊以上內容輯錄自第825期《iMoney》Focus。

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撰文：鄭日棱

 

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