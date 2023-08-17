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【業績｜化工股】葉氏化工半年純利大減85%　中期息削8成

股市 21:07 2023/08/17

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【業績｜化工股】葉氏化工半年純利大減85%　中期息削8成

老牌工業股葉氏化工 （00408） 公布半年業績，期內銷售額15.67億元，按年跌11.5%；純利約1626萬股，按年跌85.0%；每股賺2.9仙，派中期息2仙，按年減8成。

葉氏化工稱，去年出售溶劑業務51%實際權益予太盟投資，影響收入結構，不過借貸比率大為改觀，6月底錄得0.1%，去年同期則為46.6%。

葉氏化工稱，由於地緣政治局勢緊張，全球經濟高度波動及中國內地經濟復甦緩慢， 集團銷售額按年下降，惟銷售量則增長7%至14.3萬噸。業務分部方面，塗料銷售額跌12%至7.8億元，油墨銷售降18%至5.5億元，潤滑油則增12%至1.9億元。

下半年前景持極為審慎

葉氏化工主席葉志成在報告中提到，對下半年集團業務前景持極為審慎，考慮到溶劑業務可分享的盈利貢獻驟然大降，短期至未來三到五年內必然對集團的整體業務盈利能力構成重大壓力。

葉志成稱，正在調整經營方向，包括投入新產品醋酸的新廠建設，務求可在2025年中前投產；更加聚焦在原核心業務的重整和優化工作；為核心業務尋找併購對象。

相關文章：

【化工股】葉氏化工出售旗下溶劑業務部分股權　作價近27億、明起復牌

【盈警｜化工股】葉氏化工發盈警　料首五個月盈利較去年中期低逾6成

記者：李哲毅

葉氏化工集團（00408） 港股
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