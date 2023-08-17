  • 30°C
香港時間 : 2023817日 (週四) 22:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜玻璃股】福耀玻璃上半年多賺19%至28.4億人幣　汽車玻璃收入升14%

股市 20:44 2023/08/17

分享：

分享：

【業績｜玻璃股】福耀玻璃上半年多賺19%至28.4億人幣　汽車玻璃收入升14%

福耀玻璃 （03606） 上半年收入按年升16.5%至150.3億元（人民幣，下同），純利按年升19.1%至28.4億元，扣除非經常性損益後的純利為27.9億元，升20.9%。福耀玻璃不派中期息。

期內，汽車玻璃收入升14.2%至133.4億元，毛利率大致穩定為28.85%。而浮法玻璃收入升24.85%至25.7億元，毛利率則略跌2.24個百分點至25.9%。集團期內整體毛利率為33.36%。

展望未來，福耀玻璃指，今年下半年，全球經濟風險和不確定因素依然存在，全球經濟下行壓力較大，公司將緊繞集團經營戰略，開展包括持續研發創新，在汽車玻璃、智能飾件、鋁件三大領域整合創新，強化質量管理，完善全員、全過程、全價值鏈的質量管理體系，持續推動智能製造等。

相關文章：

【業績｜玻璃股】福耀玻璃全年多賺51%　息1.25元人幣　股息率約4.3厘

【業績｜信義系】信義玻璃半年少賺35%　中期息削35%至26仙

編輯：袁諾曦

港股 福耀玻璃（03606）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【今日至HOT】單親媽起訴不孝兒還370萬買樓錢｜大戶定存捨長取短反多賺79萬｜鑽石山居屋王改則2房3年累減逾兩成

下一篇文章

【美國經濟數據】美國首領失業救濟金人數回落至23.9萬　低於預期│8月費城聯準會企業展望升至12　勝預期
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【內房危機】碧桂園低開7%　11隻境內債今起停牌　擬就兌付安排召開債券持有人會議
【內房危機】碧桂園低開7%　11隻境內債今起停牌　擬就兌付安排召開債券持有人會議
【中國經濟】中國據報將推1萬億元地方再融資債額度　認定12個高風險省市
【中國經濟】中國據報將推1萬億元地方再融資債額度　認定12個高風險省市
【港元定存】港元定存息最高20厘 搶攻銀債逾百億元退款
【港元定存】港元定存息最高20厘 搶攻銀債逾百億元退款
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款