▲ 【業績｜玻璃股】福耀玻璃上半年多賺19%至28.4億人幣 汽車玻璃收入升14%

福耀玻璃 （03606） 上半年收入按年升16.5%至150.3億元（人民幣，下同），純利按年升19.1%至28.4億元，扣除非經常性損益後的純利為27.9億元，升20.9%。福耀玻璃不派中期息。

期內，汽車玻璃收入升14.2%至133.4億元，毛利率大致穩定為28.85%。而浮法玻璃收入升24.85%至25.7億元，毛利率則略跌2.24個百分點至25.9%。集團期內整體毛利率為33.36%。

展望未來，福耀玻璃指，今年下半年，全球經濟風險和不確定因素依然存在，全球經濟下行壓力較大，公司將緊繞集團經營戰略，開展包括持續研發創新，在汽車玻璃、智能飾件、鋁件三大領域整合創新，強化質量管理，完善全員、全過程、全價值鏈的質量管理體系，持續推動智能製造等。

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編輯：袁諾曦