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【人民幣滙價】人民幣兌美元跌破7.3　中國據報要求國有銀行加大對外滙市場的干預

股市 20:28 2023/08/17

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【人民幣滙價】人民幣兌美元跌破7.3　中國據報要求國有銀行加大對外滙市場的干預

人民幣滙價持續貶值，兌美元跌破7.3關口。據外電引述知情人士，人民幣滙價接近7.35這一受到中國領導層重視的關口後，中國當局本周已經要求國有銀行在日常運作之外，加大對外滙市場的干預力度，避免滙率出現大幅波動。

知情人士指，中央正在考慮動用此前使用過的阻貶措施，例如外滙存款準備金率等工具，以抑制人民幣過快貶值。另外，據指有關部門也在調查境內企業是否存在惡意投機行為。

事實上，近期人民幣已相對弱勢，市場亦不時傳出中國當局要求國有銀行出手入市干預，沽出美元，以穩定人民幣滙價。

人行日前宣布下調中期借貸便利操作（MLF）利率15點子，以及下調逆回購操作利率10點子，是3個月內第2次下調政策利率。隨人行下調政策利率，離岸人民幣兌美元下跌速度明顯加快。

ET財智Talk
【ET財智Talk】印度股市增長強勁 總市值超英法 滙豐私銀何偉華分析環球股票市場值博機會

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【中國經濟】大摩調低中國今明兩年經濟增長預測　政府出現政策失誤的風險相當高

編輯：袁諾曦

中國人民銀行 美元 中國 中國市場 貨幣政策 MLF
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