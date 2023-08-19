【劉‧住保鮮期@iM網欄】 《烏托邦浩劫》 末世之下都有土地問題？

同樣是李炳憲，同樣是災難片，那麼今次《烏托邦浩劫》與三年前的《白頭山：火山浩劫》，有什麼不同？本片導演是憑《模糊的時間》摘下第54屆韓國電影大鐘獎最佳新人導演獎的嚴泰和，他在處理戲劇情節的推進、角色性格的轉變以及道德價值觀的反思方面表現出色，成功地營造出引人入勝的戲劇張力，引領觀眾追看。

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有別於《白頭山：火山浩劫》和一般日本甚至荷里活的災難片，它們每每都是描寫主人翁在刧後重生發揮人性的光輝，或甚犧牲自己拯救萬民，箇中不乏英雄主義。本片卻寫實地在災難帷幕下刻劃人性，究竟人類面對資源極度貧乏，今日既要保衛土地家園，但同時又要往外掠奪資源，加上明日未必有希望的情況下，如何捍衛又或是放棄道德倫理和價值觀，而作出抉擇自處？若細味劇中主角的選擇或處事方式，亦不難發現背後隱約流露出的政治意味。

《烏》片甫開場便帶出南韓人一生拼搏，為的就是買磚頭，安居樂業，香港觀眾必定對之很有共鳴。故事發生在毫無先兆的一天，首爾發生一場世紀大地震，摧毁了全市所有建築物，頃刻間把首爾夷為平地，唯一僅存的一棟大廈「皇宮豪園」成為倖存者最後的烏托邦。他們所有人都對這唯一容身之所趨之若鶩，盼望能進入大廈捱過嚴寒的冬天，而身為業主的男主角和大廈其他居民頓時成為特權階級，擁有居住權利的同時，還將外來者比喻為曱甴並施以暴力驅趕，不論老人小孩甚或社會名流，一律不留情面地被驅逐出大廈。如有任何大廈居民善心收容外來者，一旦被大廈護衞隊和領導層發現，皆被判帶侮辱性的懲罰兼被削減資源，而告密者則收到可觀的獎賞。觀眾可以反思一下，是否在極端情況和環境下，現代人的人性就真的會不受任何道德理性所規範，為求生存不擇手段，強搶掠奪也心安理得，可以作出不異禽獸的行為？

男主角之一补敘俊，抹掉《金秘書為何那樣》中高帥富的偶包，換上一身厚重的棉衣，化身蓬頭垢面的災後難民，在瓦礫和灰燼間極力求生，盡一切努力守護妻子。至於另一位男主角李炳憲，令筆者眼前一亮，他的演繹緊貼着劇情的發展與推進，恰如其份地由一位眼神閃縮的大叔，逐漸進化為強橫自信的領導者，再到最後歇斯底里地將劇情推進到最高潮，說到這裏，我不便再劇透，留待各位讀者入場欣賞這套好戲。

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作者劉泳錡_簡介： 曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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