  • 29°C
香港時間 : 2023819日 (週六) 09:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【清酒新世界@iM網欄】鍋島‧十二 酒米之王 山田錦

名人薈萃 09:00 2023/08/19

分享：

分享：

山田錦被稱為「酒米之王」，皆因酒米有很多優點，但並非毫無缺點，勝在這個缺點不影響釀酒方面，而是酒米種植上的問題。山田錦顆粒大而重，但稻米的特點是比一般的米種高很多，需要悉心照料及生長期較長。

同場加映：【青姐話】經濟停滯躺平  港股頹廢已成

青姐話
【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

培植山田錦最佳的條件是炎熱的氣候及溫差大的黏土田，而山陽市的平坦至中等土地特別適合種植，其中兵庫縣的六甲山西北部的吉川町、三木市的口吉川町、東條町、森町東部均被指定為特別A區域，即是出產最優質的山田錦。目前日本出產最多的酒米是山田錦，以兵庫縣為主要產地，而第二大產量便是福岡縣，同樣作為高水平的生產地區而備受關注。山田錦之所以如此受歡迎，除了易於使用之外，據說在所有方面都達到完美平衡。此外，各地不斷努力進行研究，以釀造出超越山田錦的酒米為目標，不過山田錦至今仍保持着「酒米之王」，地位深受清酒酒藏的歡迎。

至於被稱為「傳說中的純米吟釀」的鍋島 純米吟釀 山田錦更是現代清酒的領導者。這款酒擁有紫色的酒標，精米步合為50%，擁有清爽細膩的微碳酸和甜美的果香，品嚐時口中會充滿米飯的鮮味，舌尖上的甜味也很強烈。同時完美呈現山田錦的特點，酸度弱而甜，苦味適中，平衡良好及餘韻長，迷人的香氣與山田錦的鮮味巧妙地融合在一起。此外，這款清酒獲得多個獎項認同，首先IWC（International Wine Challenge）屢獲殊榮，包括2016、2019、2023年獲得銅賞，2017和2018獲得銀賞，還有2012年全米日本酒鑑評会的銀賞，絕對是一款實至名歸的傳說中的純米吟釀！

點擊圖片放大

 

  • 富久千代酒造有限会社
  • 地址：佐賀県鹿島市浜町1244-1
  • 電話：0954-62-3727
  • 官網：https://nabeshima.biz/index.html

同場加映：【溫股知新】負面消息續浮現  恒指走勢有危險？

溫股知新
【溫股知新】負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

更多清酒新世界@Chris Wong（汪廷謙）的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : Chris Wong（汪廷謙）

欄名 : 清酒新世界

最新專欄文章 更多

【清酒新世界@iM網欄】 鍋島‧十一 酒米之王 山田錦
2023/08/12
【清酒新世界@iM網欄】 鍋島‧十一 酒米之王 山田錦
【清酒新世界@iM網欄】 鍋島‧十 純米吟醸 赤磐雄町
2023/08/05
【清酒新世界@iM網欄】 鍋島‧十 純米吟醸 赤磐雄町
【清酒新世界@iM網欄】鍋島‧九 北雫與酒米北雫
2023/07/29
【清酒新世界@iM網欄】鍋島‧九 北雫與酒米北雫
【清酒新世界@iM網欄】鍋島‧八 特別隱藏版 裏鍋島
2023/07/24
【清酒新世界@iM網欄】鍋島‧八 特別隱藏版 裏鍋島
【清酒新世界@iM網欄】鍋島‧七 酒米愛山釀製特純米酒
2023/07/15
【清酒新世界@iM網欄】鍋島‧七 酒米愛山釀製特純米酒
養生 清酒 日本
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財生活】人生多的是不花錢的快樂 10個低成本愛好選擇
【理財生活】人生多的是不花錢的快樂 10個低成本愛好選擇
【iMoney暑假有禮第二撃】送香港迪士尼樂園一日標準門票30張
【iMoney暑假有禮第二撃】送香港迪士尼樂園一日標準門票30張
【著數優惠】「yuu全城瘋狂抓JETSO」大派2億yuu分 恒生enJoy卡消費賺10倍yuu分
【著數優惠】「yuu全城瘋狂抓JETSO」大派2億yuu分 恒生enJoy卡消費賺10倍yuu分
【消費優惠】MOKO推「打工仔」主題活動 上班族可享75折餐飲優惠
【消費優惠】MOKO推「打工仔」主題活動 上班族可享75折餐飲優惠
【澳洲working holiday 】港人專享澳洲working holiday 放寬年齡至35歲 不限工種要求 持BNO可居留3年
【澳洲working holiday 】港人專享澳洲working holiday 放寬年齡至35歲 不限工種要求 持BNO可居留3年
【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款