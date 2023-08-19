【清酒新世界@iM網欄】鍋島‧十二 酒米之王 山田錦

山田錦被稱為「酒米之王」，皆因酒米有很多優點，但並非毫無缺點，勝在這個缺點不影響釀酒方面，而是酒米種植上的問題。山田錦顆粒大而重，但稻米的特點是比一般的米種高很多，需要悉心照料及生長期較長。

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培植山田錦最佳的條件是炎熱的氣候及溫差大的黏土田，而山陽市的平坦至中等土地特別適合種植，其中兵庫縣的六甲山西北部的吉川町、三木市的口吉川町、東條町、森町東部均被指定為特別A區域，即是出產最優質的山田錦。目前日本出產最多的酒米是山田錦，以兵庫縣為主要產地，而第二大產量便是福岡縣，同樣作為高水平的生產地區而備受關注。山田錦之所以如此受歡迎，除了易於使用之外，據說在所有方面都達到完美平衡。此外，各地不斷努力進行研究，以釀造出超越山田錦的酒米為目標，不過山田錦至今仍保持着「酒米之王」，地位深受清酒酒藏的歡迎。

至於被稱為「傳說中的純米吟釀」的鍋島 純米吟釀 山田錦更是現代清酒的領導者。這款酒擁有紫色的酒標，精米步合為50%，擁有清爽細膩的微碳酸和甜美的果香，品嚐時口中會充滿米飯的鮮味，舌尖上的甜味也很強烈。同時完美呈現山田錦的特點，酸度弱而甜，苦味適中，平衡良好及餘韻長，迷人的香氣與山田錦的鮮味巧妙地融合在一起。此外，這款清酒獲得多個獎項認同，首先IWC（International Wine Challenge）屢獲殊榮，包括2016、2019、2023年獲得銅賞，2017和2018獲得銀賞，還有2012年全米日本酒鑑評会的銀賞，絕對是一款實至名歸的傳說中的純米吟釀！

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富久千代酒造有限会社

地址：佐賀県鹿島市浜町1244-1

電話：0954-62-3727

官網：https://nabeshima.biz/index.html

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作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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