【業績│REITS】順豐房託中期每基金單位分派升7.1%至14.64仙　股息率逾10厘　王衞辭任主席職務

▲ 【業績│REITS】順豐房託中期每基金單位分派升7.1%至14.64仙

順豐房託 （02191） 中期可供分派收入按年升7.1%至1.2億元，每基金單位分派升7.1%至14.64仙。順豐房託全日跌1.9%，收報2.71元，若將中期分派連同去年末期分派計算，現價股息率約為10.6厘。

另外，順豐創辦人王衞辭任房託管理人的非執行董事及董事會主席職務，自8月18日起生效，以便騰出更多時間於順豐集團的物流業務上。而非執行董事何捷則會獲委任為主席。

消息人士表示，王衞是次辭任主因希望專注於順豐集團上，不會對順豐房託的營運構成影響。

期內，順豐房託收益按年升13.2%至2.2億元，物業收入淨額升11.8%至1.8億元。

截至6月底止，出租率維持98.2%。順豐集團租戶佔可出租面積約78.9%，並為上半年總收益提供約73.1%的貢獻。

順豐房託指，順豐集團計劃於2023年下半年擴展至新的倉庫空間，進一步提高青衣物業及順豐房託的收入穩定性。

由於外圍息口高企，管理層表示，雖然公司有約8成的貸款為港元貸款，但今年到期的港貸款已完全處理，滙率風險可控。而且，由於內地正在降息，加上未來要做內地項目，將會考慮多作人民幣貸款。

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編輯：袁諾曦