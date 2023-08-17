【職場熱話】見工要面試幾多次先有offer？ 網民話同踏入職場幾耐有關

運氣、經驗、行業競爭和個人因素都會影響求職結果。有網民在網上討論區發文，指自己失業一星期，其間見了4份工作，但沒有錄取通知，便詢問網民意見。不少網民都分享自己的求職經驗，有人指在職場打滾越久，便越難取得錄取通知。

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另有網民表示，「如果是有經紀，他們什麼工都會叫你見，我比較好運，一般見3至4份都能獲聘，但那些工作就不一定是我想做的」。有網民表示「這些都很視乎運氣，運氣不好的話失業半年也不奇怪，特別是現在這個經濟環境。」又有網民認為文職競爭大，「現在滿街大學生，你還怎麼找文職」亦有網民認為「你一星期有四份工見，機會應該也不錯。」

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有網民分享「我這麼多年來轉過幾次工，每次要麼一個面試都沒有，要不就是幾間公司同時約面試，不過通常面試完都會有獲聘。但我都是找到新工才走，可能因為我本身有工作在手，不算是『求』他請我，所以叫價方面不怕被人壓得太嚴重，只要我覺得不行，就禮貌地拒絕」、「我工程界，小組面試每次都沒有錄取通知，個人面試就見了6份，4份有錄取通知。」

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亦有網民認為與工作年齡有關，「剛出來工作的4、5年，面試後基本上每份工作都會有錄取通知，因為那時的工資要求不算高」、「工作了6年後，自己的工資有一定水平，當在見工時，都會想想是不是低過之前的工作，所以很多時候騎牛找馬，見了半年工也未見得成。」

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