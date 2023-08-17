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【間諜案】港商向心夫婦遭控「間諜案」滯台近4年　台高檢終確定不起訴

股市 19:02 2023/08/17

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【間諜案】港商向心夫婦遭控「間諜案」滯台近4年　台高檢終確定不起訴

中國創新投資  （01217）  主席向心、龔青夫婦被指牽涉王立強間諜案件，遭台灣檢方偵辦，同時被限制出境台灣近4年。繼台北地檢署今年5月二度不起訴向心、龔青夫婦、Facebook社團「2020韓國瑜總統後援會」營運人王強華、香港鳳凰新聞社台灣分社社長蘇錦龍4人，台媒最新指，台灣高等檢察署經自為偵查，周四（17日）駁回台北地方檢察署再議，確定全案不起訴。

綜合台媒報道，向心、龔青及蘇錦龍同樣獲不起訴確定，王強華則因死亡獲檢方簽結。但北檢除國安法部分外，另起訴向心夫妻涉嫌洗錢，一審台北地院判決無罪，二審高等法院已定9月6日宣判，向心、龔青2人也因此遭限制出境至今。

報道指，2020台灣大選前，王立強向澳洲媒體自爆中國間諜身分，並稱自己是向心情報網的下線，其後台灣司法偵查機關在桃園機場攔下向心夫婦攔下，不准其離境，並以涉犯國安法發展組織罪為由限制兩人出境。

ET財智Talk
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【間諜案】中國創新投資再轟台北地檢：完全沒有向心夫婦「間諜」證據　「期待鬧劇早日結束」

諜變洗錢】向心案在台灣開審　否認洗黑錢、批控罪侮辱香港金融監管體系

編輯：李哲毅

港股 中國創新投資（01217）
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