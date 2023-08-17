▲ 【間諜案】港商向心夫婦遭控「間諜案」滯台近4年 台高檢終確定不起訴

中國創新投資 （01217） 主席向心、龔青夫婦被指牽涉王立強間諜案件，遭台灣檢方偵辦，同時被限制出境台灣近4年。繼台北地檢署今年5月二度不起訴向心、龔青夫婦、Facebook社團「2020韓國瑜總統後援會」營運人王強華、香港鳳凰新聞社台灣分社社長蘇錦龍4人，台媒最新指，台灣高等檢察署經自為偵查，周四（17日）駁回台北地方檢察署再議，確定全案不起訴。

綜合台媒報道，向心、龔青及蘇錦龍同樣獲不起訴確定，王強華則因死亡獲檢方簽結。但北檢除國安法部分外，另起訴向心夫妻涉嫌洗錢，一審台北地院判決無罪，二審高等法院已定9月6日宣判，向心、龔青2人也因此遭限制出境至今。

報道指，2020台灣大選前，王立強向澳洲媒體自爆中國間諜身分，並稱自己是向心情報網的下線，其後台灣司法偵查機關在桃園機場攔下向心夫婦攔下，不准其離境，並以涉犯國安法發展組織罪為由限制兩人出境。

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編輯：李哲毅