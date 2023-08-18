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Britney Spears婚變 丈夫入稟要求離婚（第二版）

環球社會熱點 11:04 2023/08/18

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美國一代天后Britney Spears去年6月與健身教練Sam Asghari結婚，近日突然傳出婚變。Sam發文證實，已與Britney Spears決定分開。據指Sam已入稟法庭，要求終止與Britney Spears僅維持14個月的婚姻。

（第二版更新Sam Asghari宣布決定與Britney Spears離婚）

洛杉磯75歲婦提款後遇劫 反抗竟遭匪徒當街拖行（有片） 【下一頁】

Sam周四（17日）在社交平台發文，表示經過6年感情後，決定終止大家共同的旅程。Sam強調雙方維持相互愛護及尊重，希望Britney未來更加好。

Sam同時透露，兩人之間曾發生「不好的事」。他明白要求有私隱似乎不可能，只呼籲包括媒體在內所有人可以友善及體貼。

英國廣播公司（BBC）報稱，一份周三（16日）入稟的離婚申請中，Sam以與Britney Spears存在「不可修復分歧」（irreconcilable differences）要求離婚。

 

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41歲的Britney Spears曾經歷兩段失敗婚姻，及與父親就監護權打官司。有指她與Sam結婚前已簽署協議，確保一旦離婚，Sam都無法瓜分她總值6,000萬美元（4.68億港元）的資產。

Sam也曾承認簽署婚前協議，更開玩笑表示一旦Britney Spears向他提出離婚，協議是保護他的愛車及鞋。

【英國王室】凱特食飯大方畀700英鎊貼士 撇夫赴音樂節狂歡 【下一頁】

外媒指兩人7月28日已分居及於近期申請離婚，更稱Sam試圖要求Britney Spears在婚前協議方面作讓步，使他可獲得一筆錢，否則會公開爆料。

不過英媒引述與女方關係密切的消息人士指，Britney Spears的律師為前聯邦檢察官，不可能讓任何人勒索她。  

Britney Spears情路坎坷，與首任丈夫Jason Alexander於2004年在拉斯維加斯結婚，僅55小時就閃電離婚。

她同年再與Kevin Federline結婚並育有2子，惟3年後離婚。Federline離婚後不時要求前妻增加贍養費，被外界稱為「軟飯王」。

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責任編輯：鄭錦玲

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