Britney Spears傳婚變 丈夫威脅爆料要求改婚前協議

美國一代天后Britney Spears去年6月與健身教練Sam Asghari結婚，近日突然傳出婚變。有指Sam要求修改婚前協議以獲取更多錢，否則會爆料令Britney Spears尷尬。

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41歲的Britney Spears曾經歷兩段失敗婚姻，及與父親就監護權打官司。有指她與Sam結婚前已簽署協議，確保一旦離婚，Sam都無法瓜分她總值6,000萬美元（4.68億港元）的資產。

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Sam也曾承認簽署婚前協議，更開玩笑表示一旦Britney Spears向他提出離婚，協議是保護他的愛車及鞋。

外媒指兩人7月28日已分居及於近期申請離婚，更稱Sam試圖要求Britney Spears在婚前協議方面作讓步，使他可獲得一筆錢，否則會公開爆料。

不過英媒引述與女方關係密切的消息人士指，Britney Spears的律師為前聯邦檢察官，不可能讓任何人勒索她。

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Britney Spears情路坎坷，與首任丈夫Jason Alexander於2004年在拉斯維加斯結婚，僅55小時就閃電離婚。

她同年再與Kevin Federline結婚並育有2子，惟3年後離婚。Federline離婚後不時要求前妻增加贍養費，被外界稱為「軟飯王」。

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責任編輯：鄭錦玲