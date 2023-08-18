【業績│油股】中海油逆市高開1%　半年純利按年倒退11%至637.6億元人幣　削中期息16%至0.59港元

▲ 【業績│油股】中海油半年純利按年倒退11%至637.6億元人幣 削中期息16%至0.59港元

中海油 （00883） 上半年純利按年倒退11.3%至637.6億元（人民幣，下同），油氣銷售收入減少14.1%至1516.9億元，勘探及生產業務上半年利潤下跌13.3%至610億元。中海油削減中期息15.7%至每股0.59港元。

中海油周五（18日）逆市高開0.9%，報12.86元。

桶油主要成本降至28.17美元

中海油上半年油氣淨產量增加8.9%至約3.32億桶油當量，日淨產量再創新高。期內桶油主要成本28.17美元，下降7.1%，桶油作業費7.16美元，成本優勢持續。

中海油上半年油氣資源基礎再擴大，在中國海域，獲得番禺10-6和開平18-1等多個油氣新發現，成功評價秦皇島27-3等大中型含油氣構造，並推進中國陸上神府深層煤層氣勘探評價。海外方面，圭亞那Stabroek區塊勘探取得進展，在中深層再獲油氣新發現。

新能源業務方面，中海油「海油觀瀾號」和文昌深遠海浮式風電示範應用項目成功並網發電，為中國的風電從淺海走向深遠海積累寶貴的經驗。恩平15-1油田CCS示範工程的成功投用，填補了中國海上二氧化碳封存技術的空白。公司將持續推進綠電替代和火炬氣回收等重點工程，節能降碳取得積極進展。

聚焦深水深層、低邊稠油田高效開發等技術

中海油董事長汪東進表示，公司上半年大力實施調整井等增產措施，在產油田自然遞減率創歷史最好水平，巴西Buzios5油田等新項目成功投產，帶來了產量新增長點，下半年抓好增儲上產、提質增效、科技創新等各項工作，確保全年生產經營目標順利完成。

中海油指，未來持續加強關鍵核心技術攻關，增加以科技促生產的能力，聚焦深水深層、低邊稠油田高效開發等關鍵核心技術，以支撐油氣儲量增長，並持續推進海上無人化平台及智能油田建設，「深海一號」建成世界首個具備遠程遙控生產能力的超大型深水平台。

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編輯：陳韻妍