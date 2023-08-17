▲ 【內房危機】融創中國出售3地產項目 逾12億人民幣全用於抵債或項目建設支出

融創中國 （01918） 公布，出售3項地產項目予榮豐公司，合共代價約12.3億元（人民幣，下同），以抵銷債務或後續開發建設資金投入問題。據融創中國公告，榮豐公司於中國成立，主要於中國從事酒店管理、物業管理等業務，最終實益擁有人史麗霞屬於融創中國的獨立第三方。

三項交易包括：

以2億元代價，出售臻華府項目公司100%股權予榮豐公司或其指定方，以沖抵融創欠榮豐的2億元債務

以2.99464億元代價，出售望金沙酒店項目予榮豐公司或其指定方， 以沖抵欠榮豐公司剩餘債務

以7.3億元代價，出售秀場酒店項目公司100%股權予榮豐公司或其指定方，融創中國會負責繼續開發建設直至達到協議約定的交付標準，前述代價將主要用於支付秀場酒店項目建設所需的相關支出

融資中國指，出售臻華府、望金沙酒店項目有助於解決集團對榮豐公司的債務。目前望金沙酒店及秀場酒店項目正處於停工狀態，出售事項將解決項目現有債務償還問題及後續開發建設資金投入問題，並且有助於減少集團就該兩個項目的資金投入。

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編輯：麥德銘