【業績︱Bilibili】嗶哩嗶哩上季經調整虧損收窄至9.6億元　下調營業額指引、美股盤前升7%

▲ 【業績︱Bilibili】嗶哩嗶哩上季經調整淨虧損收窄至9.6億元 兩原因下調全年淨營業額指引

bilibili嗶哩嗶哩 （09626） 淨營業額總額按年升8.1%至53億元（人民幣，下同），經調整淨虧損9.6億元，按年收窄約51%。嗶哩嗶哩下調全年淨營業額指引，預期為225億元至235億元，此前預期為240億至260億元，調整主因若干遊戲延遲推出，以及非核心業務的收入貢獻低於預期。

嗶哩嗶哩美股（美：BILI）盤前大升7.7%，暫報16.45美元，相當於港股每股128.79港元，較香港周四（17日）收市價124元，高出4%。

B站上季日均活躍用戶按年增15% 毛利率大增

嗶哩嗶哩上季日均活躍用戶為約9650萬，按年增加15%，用戶在嗶哩嗶哩的日均使用時長為94分鐘，用戶總使用時長按年增長22%。

毛利率按年升8.1個百分點至23.1%。

由於增值服務包括直播及其他增值服務的單個付費用戶產生的平均營業額增加，上季增值服務營業額按年升9%至23億元。同時，受惠廣告產品優化及廣告效率提升，上季廣告收入按年升36%至16億元。

另外，上季動遊戲營業額為8.9億元，按年減少15%，主因期內缺少新遊戲推出以及個別遊戲的收入下降。而IP衍生品及其他的營業額亦跌10%至5.4億元，主因轉授電競賽事版權的收入減少。

嗶哩嗶哩董事長兼首席執行官陳睿指，今年下半年及未來集團的首要任務仍然是實現收入和社區的高質量增長，集團始終致力於向達至盈虧平衡的目標邁進。

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編輯：袁諾曦