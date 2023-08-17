【業績│軟件股】金蝶國際半年淨虧損收窄至2.84億元、不派息　雲服務業務佔收入八成

▲ 【業績│軟件股】金蝶國際半年淨虧損收窄至2.84億元、不派息 雲服務業務收入佔八成

金蝶國際 （00268） 上半年淨虧損收窄至2.84億元（人民幣，下同），雲服務業務分部經營虧損縮減13.1%至約4.47億元，收入增長16.8%至25.66億元。不派息。集團毛利增長19.4%至15.9億元，毛利率上升1.3個百分點至61.9%。

集團繼續推進雲訂閱服務模式轉型，雲服務業務實現收入增長21.5%，佔集團收入約79.5%。金蝶雲訂閱服務年經常性收入（ARR）約25.4億元，增長36.3%，雲訂閱服務相關的合同負債實現增長34.4%。

經營活動淨現金流出約1.69億元

金蝶上半年經營活動產生的淨現金流出約1.69億元。

研發方面，集團繼續圍繞「平台+人財稅+生態」，加大對金蝶雲·蒼穹和金蝶雲·星瀚的研發投入，研究及開發成本上半年增長4.3%至8.29億元，研發資本化率增長至32.7%

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編輯：陳韻妍