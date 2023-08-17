【居深港人】港男打工仔住深圳 每月慳過萬蚊 ! 6,200深圳租650呎屋！網民激讚平靚正

香港樓價及租金高企，不少人為了節省更多，願意中港兩邊走，即住在深圳，在香港工作，實際上又否可行 ? 這方式又會否為港人節省租金但來來更大的交通支出?

一眾居於深圳的網民回應

「平靚正返工方便」

「我移咗上深圳過廿年，叫我返香港生活我先唔慣」

「疫情在國內住了幾年，今年年頭回香港，開始成個月都要適應囉」



不少港人都想學習這種模式，因為內地租金便宜，而且居住環境較理想，因此有過來人教，有興趣「加入」的居深港人，可以先在內地長租酒店一個月試一試，即使不適應也可以回香港約定租屋生活，進可攻退可守。

當中有位港男分享自己的個案，並表示在深圳居住可以節省逾萬元。平時在香港的月租為15,000元，加上1,000元交通費及2,000元每月電費及雜費，固定開支約18,000元，港男由於在柯士甸上班，於是萌生每天乘坐高鐵來往深圳及香港生活的想法。

「來回高鐵一個月係約3,000元交通費」，他預算搬去深圳可以省下一半的固定開銷，即租金、車費、水電煤雜費全部約8,000元，計算下來每月可省近萬元。若要求不高，選擇更便宜的租屋，或可以節省更多。

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不過中港兩邊走的情況下卻有其他問題。

只係計車程都唔一定可以，過關要時間，有時多人要排隊，實際時間就唔只咁少 仲有智商稅未計，一年返大陸過半，要交大陸稅。

有網民表示，一直都需要這樣，在物價高的地方賺錢，反後在物價地的地方生活。

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責任編輯：陳玉蓮